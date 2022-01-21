Valve отменили первый Major-турнир 2022 года по Dota 2

В конце 2021 года начался новый игровой сезон в Dota 2. Команды в 6 регионах начали играть матчи в рамках DPC чемпионатов. На них они зарабатывают сезонные очки, которые впоследствии помогут квалифицироваться на The International 2022, а также денежные призы. В первом дивизионе участвуют сильнейшие и богатейшие команды, представленные в рейтинге https://eplay-info.com/dota-2-teams/. Во втором – коллективы рангом пониже.

Кроме денежных призов и очков команды из первого дивизиона боролись за путевки на Major – второй по престижу турнир после The International. От СНГ региона на данный чемпионат должны были отправиться 4 команды, занявшие лидирующие позиции по итогам розыгрыша региональной лиги. Однако этого не случится. Компания-разработчик Dota 2 Valve отменила первый в 2022 году Мейджор.

В чем причина?

Болельщики и игроки лишились грандиозного турнира по очень простой причине – коронавирус. На данный момент в мире активно распространяется штамм «омикрон», который отличается высокой степенью заразности. 12 января было зафиксировано 3.6 миллиона новых заболевших – это наибольшее значение за все 2 года пандемии.

Кроме того, из-за COVID-19 ряд команд из Азии будут иметь проблемы с перелетом на место проведения турнира. Также Valve сообщает, что турнирные операторы на фоне пандемии имели бы большие трудности, что не позволит в полной мере организовать мероприятие.

Из-за всех вышеперечисленных проблем Valve приняли решение не проводить крупный турнир в режиме оффлайн, дабы не подвергать риску болельщиков, игроков и членов организаций. По словам представителя компании, разработчики пытались придумать альтернативный вариант для Major в условиях пандемии, но пока ни к чему не пришли.

Все это общественности передал директор команды Team Secret Cyborgmatt. Данный факт возмутил болельщиков, так как компания даже не удосужилась выпустить официальное заявление, а решила общаться с поклонниками игры при помощи посредников. Также фанаты отмечают, что это не первый случай, когда Valve извиняется за провалы в организационных моментах, но ошибки из этого не извлекают. Так, The International 2021 был перенесен с лета на осень, а в последний момент еще и сменилось место проведения – со Швеции на Румынию. Турнир прошел без болельщиков, в то время как киберспортивные чемпионаты по CS:GO спокойно проводились с фанатами на трибунах.

Valve обещают, что в ближайшее время компания придумает, как можно собрать игроков в одном месте и провести LAN турнир. Следующий Major должен пройти после второго сезона региональных лиг DPC, которые пройдут весной. Что касается сезонных очков, то Valve сообщили, что они будут равномерно распределены между двумя следующими Мейджор турнирами текущего игрового сезона.

Реакция комьюнити

Естественно, профессиональные игроки и деятели киберспорта не обрадовались такому решению Valve.

Игрок Team Secret Sumail отреагировал нервным смехом на данную новость. Также киберспортсмен предложил клубам бойкотировать следующий розыгрыш Dota Pro Circuit с целью улучшения системы профессиональной сцены. По мнению чемпиона TI5, если бойкота не будет, то Дота будет умирать. Эту идею уже поддержал оффлейнер Natus Vincere GeneRaL.

По словам комментатора и аналитика Ярослава NS Кузнецова, турнир можно было провести без всяких проблем. Бывший игрок считает, что компании WePlay и EEE сумели бы организовать чемпионат если не в Европе, то в Китае. Также NS посочувствовал командам, которые показали себя хорошо в розыгрыше DPC и имели возможность отправиться на свой первый Major, но Valve убили эту мечту.

Комментатор Виталий V1lat Волочай подметил, что 11 января был анонсирован крупный турнир по CS:GO, а на следующий день Valve сообщили об отмене Мейджора по Dota 2.

Максимально грустно на этом фоне выглядит история саппорта Quincy Crew под ником Ponlo. Специально для участия в первом розыгрыше DPC он прилетел из Сингапура в США, потратив на это несколько тысяч долларов. И эти вложения, казалось бы, отбились – его команда заняла первое место в региональной лиге, обеспечив себе тем самым квалификацию сразу в плей-офф Мейджора. Этой радостью он поделился со своими поклонниками в Twitter.

Через несколько часов стало известно, что Valve отменяют Major. Ponlo был разбит этой новостью. По словам игрока, он потратил много сил, времени и денег, и в итоге все оказалось зря. С учетом получения призовых в 30 тысяч долларов на команду и затрат на перелеты, он вышел в ноль. Игрок в недоумении: почему Valve не могут хотя бы распределить призовой фонд между клубами, которые пробились на Major? Несколько месяцев геймеры потратили на игру в не самом прибыльном турнире, надеясь пройти на Мейджор, а в результате остались буквально обманутыми.

Первый розыгрыш DPC текущего сезона должен завершится 23 января. Неизвестно, как скажется отмена Major на мотивации команд играть оставшиеся матчи своих региональных лиг.