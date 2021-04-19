В маркете Google Play появятся азартные приложения

Представители технологического гиганта Google заявили об изменениях в политике компании. В большей мере они коснутся рынка онлайн-гемблинга.

Теперь в популярном маркете Google Play появятся приложения с азартными играми и онлайн-казино. Разработчики программного обеспечения для гемблинга уже получили возможность добавлять свои продукты в магазин приложений.

Сообщается, что вскоре пользователи из Австралии, Канады, Бельгии, Швеции, Испании, Дании, Германии, Румынии, Финляндии, Колумбии, Мексики, США и Новой Зеландии смогут скачивать и устанавливать азартные приложения.

В то же время Google отмечает, что грядущие изменения никак не коснутся регуляторов азартных игр и не будут противоречить законодательству государств. Каждая из стран сможет сама определить, какие виды услуг будут доступны ее жителям.

Как стало известно интернет-изданию «Рейтинг Казино», Япония стала первой азиатской страной, позволившей добавить в местный Google Play онлайн-казино. Теперь японцам доступны ставки на скачки, лотереи, казино и другие виды развлечений.