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В чем преимущества долгосрочных займов и их отличия от краткосрочных

09.05.2021 19:41

Популярность микрофинансовых организаций обусловлена быстрой выдачей кредитов и отсутствием сложностей при их получении. Клиенту не нужно искать поручителей, собирать справки с места работы о доходах, готовить прочие документы для получения денег. МФО – не менее стабильный вариант, по сравнению с банком, но больше подходит для кратковременных займов.

Условия и особенности оформления

МФО выдают два вида кредитов – краткосрочные (сроком до 1 мес) и долгосрочные, на несколько месяцев, максимум — год. Последние могут выдаваться как физическим, так и юридическим лицам. Компании, предоставляющие долгосрочные займы, как правило, предлагают не более 100 тысяч рублей. Но по факту, в зависимости от кредитной истории и других факторов, эта сумма может быть ниже. Не так много фирм предлагают своим клиентам выгодные условия. Можно быстро получить и оформить займ онлайн на карту только тут.

В чем преимущества долгосрочных займов и их отличия от краткосрочных

Ставка от МФО основывается на нескольких критериях, и ключевым является личность заемщика, а также его платежеспособность. Также на решение микрофинансовой организации может повлиять размер кредита, сроки выплат. Для долгосрочных займов одним из ключевых факторов является кредитная история заемщика. Если в прошлом у клиента были проблемы с выплатами, срывались сроки, вполне возможно, МФО откажет в кредите.

Алгоритм действий при необходимости оформления долгосрочного займа

Многие МФО упростили процесс выдачи средств до максимума. Однако если речь идет о долгосрочном займе, вполне возможно, что заказчику придется приехать в офис. Вкратце об оформлении кредита:

  1. Выбор компании. Многие МФО предлагают услугу микрокредитов. В основном условия сотрудничества с ними похожи, тем не менее, некоторые отличия могут присутствовать. Для детального ознакомления воспользуйтесь официальным сайтом.
  2. Регистрация аккаунта. Укажите корректные личные данные.
  3. Заявка. Заполните специальную форму и отправьте запрос. Обычно на официальных сайтах МФО имеются онлайн-калькуляторы, с помощью которых выполняются предварительные расчеты. Так вы можете сразу узнать, какую сумму предстоит отдавать через определенный срок.
  4. Менеджер МФО связывается с клиентом. Представители фирмы иногда требуют уточнения определенной информации.

Поскольку микрокредитные организации выдают займы достаточно быстро, на рассмотрение заявки обычно требуется не более 10-15 минут. Вполне возможно, менеджер МФО попросит клиента посетить офис для подписания бумаг, если компания согласится на займ. Средства могут выдаваться как наличкой, так и переводом на карту.

В чем преимущества долгосрочных займов и их отличия от краткосрочных

Причины отказа МФО

Несмотря на лояльность микрофинансовых фирм, риск отказа все же имеется. Причины, по которым компания может не дать кредит:

  1. Заемщик впервые обращается в МФО. Такие фирмы более лояльны к постоянным клиентам. Компания должна доверять человеку. Если ваша репутация подпорчена, с получением денег возникнут сложности. Как вариант, можно попробовать взять небольшую сумму и погасить долг через несколько дней, если время позволяет. Это повысит лояльность фирмы по отношению к вам, как к заказчику.
  2. Клиент предоставит некорректные данные. Если информация, которую вы отправили в МФО, не соответствует действительности, в выдаче средств будет отказано. Причем в будущем ваши данные будут проверяться более тщательно. Попытки обмана не остаются незамеченными.
  3. У клиента остались долги по предыдущим кредитам. Если вы уже брали в долг, но не погасили займ, ни о каких долгосрочных кредитах речь идти не может.

Нужно учитывать, что в случае отказа микрокредитные компании, как правило, не объясняют причину. Если вы столкнулись с такой проблемой, в первую очередь нужно проверить свою кредитную историю. Погасите долги или попробуйте обратиться в другую МФО. Организации заинтересованы в выдаче займов, поскольку именно на этом они зарабатывают, поэтому обычно они лояльно относятся к потребностям клиентов.

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