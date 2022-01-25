В чем особенности радиального шарикового подшипника, как его использовать

Радиальный шариковый подшипник нашел применение во многих производственных отраслях, особенно в машиностроении. Он необходим там, где есть вращающиеся механизмы. Являясь частью опоры, деталь фиксирует их положение в пространстве, воспринимает нагрузку, действующую перпендикулярно оси, и передает ее другим элементам машины. Радиальные шариковые подшипники обеспечивают вращение с наименьшим сопротивлением.

Почему делают выбор в пользу детали данного типа

Подшипники такой конфигурации отличают следующие технологические особенности:

1. Простота конструкции. Сюда входят сепаратор, шарики, выполняющие функцию тел качения, передвигающиеся по двум кольцам.

2. Удобство использования. В немалой степени это возможно за счет того, что детали являются неразъемными.

3. Способность выдерживать высокие скорости вращения.

4. Устойчивость к износу и возможность снижения расходов топлива, что достигается за счет трения качения.

Вышеперечисленные характеристики обусловили тот факт, что шариковые изделия являются самыми востребованными среди подшипников данного типа. Их популярности способствует и относительно низкая цена, что в комплексе с энергоэффективностью делает покупку выгодной.

Технологические нюансы

Подшипники данного типа приобретайте в проверенных компаниях, где специалисты предоставят гарантию, проконсультируют в случае необходимости. При выборе нужно учитывать такие параметры, как:

класс точности;

посадочные размеры;

рабочий ресурс;

тип рекомендованной смазки и требования к ней;

вероятность шумов и вибрации.

Радиальные шариковые подшипники выпускаются в разных конфигурациях. Они бывают полностью открытыми, а также закрытыми – с одной стороны или с обеих. Некоторые модели оснащаются уплотнителями – бесконтактными или контактными. В роли первых чаще всего выступают шайбы из стали, а вторыми служат специальные полимерные изделия.

Обратите внимание

Подшипники, которые закрыты со все сторон, поступают в магазин изначально заполненными пластичной смазкой. Это означает, что они полностью готовы к работе. Перед тем как осуществить монтаж, не нужно их нагревать, ни в коем случае нельзя мыть. Они не требуют обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.

На подшипниках, закрытых стальными бесконтактными шайбами, вращается внутреннее кольцо. Их следует устанавливать на соответствующие узлы. Дело в том, что если начинается вращение наружного кольца, то смазка может вытекать (такой риск вероятен при работе на высоких оборотах). Если подшипник закрыт резиной или полимерами, следите за температурным режимом. Допускается от -40 °С до +120 °С.

Радиальные подшипники отличает не только простота строения, но и монтажа. В данном отношении особенно показательны модели, в конструкции которых имеется стопорная канавка, упрощающая процесс установки, делающая фиксацию надежнее.

В то же время, если сомневаетесь в собственных умениях, доверьте монтаж детали опытным специалистам. Поступив таким образом, вы исключите ошибки, последствия которых могут оказаться не самыми приятными. Например, если при монтаже допущен перекос колец, ресурс подшипника будет значительно снижен, что в несколько раз повышает вероятность преждевременного износа и связанные с этим траты.

Источник: сайт tbbs.ru