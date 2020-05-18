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Установка люка под покраску своими руками

18.05.2020 16:30

Установка люка под покраску своими руками

Ревизионные конструкции под покраску устанавливают в стену или потолок, и после финишной отделки они визуально сливаются со всей облицовкой. Рассказываем, какие люки под эту отделку бывают и как проводить установку люка под покраску, чтобы он не испортил интерьер.

Виды люков под покраску по виду монтажа

По способу монтажа сантехнические люки-невидимки под покраску делятся на 2 типа:

  • Угол. Модели для установки в тонкие листовые материалы, толщина которых не превышает 12 мм: однослойный гипсокартон, гипсоволокно, стекломагнезит. Основание рамы у таких конструкций – расширенное. Для них не нужно делать профильный каркас: ревизия крепится непосредственно к перегородке. Раму прикладывают к листу с внутренней стороны и фиксируют саморезами. Пример модели – Угол Стандарт от Revizor.
  • Короб. Универсальные конструкции, их монтируют в перегородки из любого материала: бетона, кирпича, камня, дерева, гипсокартона. Рама у них утолщенная, а вся модель имеет вид короба со встроенной дверцей. Благодаря массивности рамы, люк можно крепить к профилям по периметру технологического проема.

При выборе варианта конструкции по способу установки ориентируйтесь на особенности стеновой или потолочной перегородки.

Монтаж скрытого люка под покраску

Установка люка-невидимки под покраску поэтапно проводится так:

  • Подготовка технологического проема. В выбранном заранее месте стены или потолка сделайте разметку. Если работаете с листовым материалом, вырежьте отверстие подходящими инструментами. А если перегородка из грубых материалов, то подгоните ее под нужные габариты с помощью каркаса из металлопрофиля. Разметке, вырезке и подгонке уделите максимум внимания – от этого зависит, насколько ровно будет стоять ревизия.
  • Монтаж и крепление люка. Перед монтажом снимите с конструкции дверцу. Если проводите установку люка-уголка в гипсокартон или другой тонкий материал, то вставьте раму в нишу, прижмите ее к листу изнутри и зафиксируйте саморезами. Если ставите люк-короб, то раму крепите к металлопрофилю, используя дюбели. Теперь установите фурнитуру и прикрепите крышку. У ревизий под покраску нет запорных элементов, которые можно было бы увидеть с внешней стороны. Все модели – нажимные люки, т.е. со скрытым замочным механизмом, реагирующим на легкое нажатие. Дверь может быть распашной, на петлях и открываться на 180° или полностью съемной. В последнем случае дверца присоединяется к раме страховочным тросиком, который предотвращает ее случайное выпадение.
  • Облицовочные работы. Теперь можно начинать финишную отделку поверхности дверцы и стены или потолка. Их можно штукатурить, красить, отделывать любым рулонным материалом (например, обоями). До беловой отделки нужно зашпаклевать все трещины, сколы и неровности, затем загрунтовать поверхность и уже после окрашивать или оклеивать. 

Люки скрытого монтажа под покраску имеют простую конструкцию, а потому не требуют особых знаний и навыков для качественной установки. К тому же каждая модель оснащена инструкцией от производителя с описанием особенностей люка и пошаговым описанием процесса монтажа.

А получить дополнительную консультацию по вопросам выбора конкретного изделия и ее установки можно у специалистов фабрики люков и дверей Revizor, подготовивших эту статью.

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