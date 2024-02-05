Успешные выступления Базеля в европейских кубках 2013/2014

«Базель» — один из старейших и наиболее успешных клубов Швейцарии с двадцатью титулами чемпиона страны и тринадцатью победами в Кубке Швейцарии. На международной арене их достижения более скромны, с полуфиналом Лиги Европы в сезоне 2012/2013 в качестве лучшего результата. Кстати, новая букмекерская контора 1xBet дает отличные котировки на все игры швейцарской лиги.

Тем не менее «Базель» регулярно участвует в европейских кубках и время от времени демонстрирует приличные результаты, как в сезоне 2013/2014. Начав с квалификаций Лиги чемпионов, швейцарский клуб вступил в борьбу с третьего квалификационного раунда, где встретился с израильским «Маккаби» Тель-Авив, победив их в серии 3:4. А на сайте новой букмекерской конторы 1xBet вы можете заключать пари на все будущие игры клуба.

В плей-офф «Базель» встретил скромный болгарский «Лудогорец», которого легко победил со счетом 6:2. Таким образом, швейцарцы прошли в групповой этап, где оказались в Группе Е с такими командами:

«Челси» из Англии.

«Шальке» из Германии.

ФКСБ из Румынии.

Английский и немецкий клубы считались фаворитами, но «Базель» имел шансы бороться не только за третье место, но и за второе. Ваши ставки на футбол с лучшими коэффициентами можно разместить на сайте www.1xbet.tm/line/football.

В результате группового этапа «Челси» занял первое место с 12 очками. «Шальке» расположился на втором месте с 10 очками, а «Базель» с двумя победами, двумя ничьими и двумя поражениями занял третье место с 8 очками, обеспечив себе переход в Лигу Европы. Ваши футбольные ставки на будущие матчи можно делать на сайте 1xBet.

Как Базель проявил себя в плей-офф

В Лиге Европы «Базель» достиг одной шестнадцатой финала, где вновь встретился с «Маккаби» Тель-Авив. Норвежцы без шансов обыграли израильский клуб со счетом 3:0 по сумме двух матчей. Был показан отличный футбол, который подтверждал высокие амбиции клуба. Но если вам интересно не только ставить на футбол, то вас ждет безопасное казино 1xBet с азартными играми.

В одной восьмой финала «Базель» встретил «Ред Булл Зальцбург», победив их минимально со счетом 1:2 по сумме двух игр. В четвертьфинале швейцарский клуб сразился с «Валенсией», выиграв первую игру со счетом 3:0. Несмотря на кажущееся преимущество, «Валенсия» совершила невероятный камбэк во второй встрече, выиграв со счетом 5:0. Таким образом, испанский клуб продвинулся дальше и выиграл Лигу Европы, а для «Базеля» турнир завершился на этапе четвертьфинала. а в безопасном казино 1xBet вы можете играть в азартные игры в перерывах между играми ЛЧ.