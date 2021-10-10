Услуги сервисного центра Мультификс Москва

Современные люди избалованы доступностью сервисов и это порождает довольно идеалистические ожидания от взаимодействия с подрядчиками. Потребители желают получать любые услуги, помощь любого рода в формате «одного окна» и «все включено». Причем, в любое время дня и ночи, в праздники и выходные, желательно без необходимости посещения офисов (самоизоляция).

Сервисный центр Мультификс в Москве функционирует именно в формате типичного ожидания современного пользователя – обслуживание и ремонт всех типов электронных гаджетов, круглосуточно, с выездом мастера на место.

Узнать подробности, обговорить детали с диспетчером, заказать услугу можно на сайте сервисного центра multifix.moscow.

Примечание. Название компании Мультификс производное от Multi + Fix, что можно перевести как «ремонтируем все».

Современный формат работы сервисного центра

Чем обусловлена популярность супермаркетов и гипермаркетов? Жизнь современного человека динамична и насыщена событиями. Просто нет времени неторопливо ходить по магазинчикам, покупая мясо в одном, а хлеб и молоко в другом. Удобнее зайти в один маркетплейс и все необходимое закупить не затрачивая времени на перемещения по городу.

Так работает сервисный центр Мультификс. Все ремонтные услуги в одном месте.

Ремонт и обслуживание техники Apple. На складе запас наиболее востребованных комплектующих и расходных материалов уже заготовлен. Поскольку заказывать запчасти не нужно, на устранение типовых неисправностей требуется совсем немного времени (пока клиент выпьет чашечку кофе).

Программный ремонт смартфонов на базе OS Android (прошивка и перепрошивка).

Чаще всего выходят из строя одни и те же наиболее уязвимые модули (трещины дисплея, истощение аккумулятора, поломка контактных групп и разъемов), поэтому вполне можно устранить такие проблемы на дому у клиента.

Обратиться в сервисный центр можно с помощью популярных бесплатных мессенджеров WhatsApp и Telegram либо позвонить по контактному телефону.

Зачем нужно круглосуточное обслуживание

Сегодня миллионы специалистов перешли на работу в удаленном формате. Часто удобнее выполнять рабочие задания по ночам, когда домочадцы спят и не мешают сосредоточиться.

По закону Мэрфи компьютер ломается в момент самой ответственной работы. То есть, посреди ночи. Чтобы не сорвать важный проект и не испортить свою репутацию ответственного профессионала – достаточно просто связаться с диспетчером сервисного центра и вызвать мастера на дом.