Услуги мерчандайзинга

Под мерчандайзингом понимается комплекс техник выкладки товаров, направленных на их продвижение в торговой точке для увеличения объема продаж. Он базируется на маркетинге, психологии и проверен множеством исследований.
Цели и содержание мерчандайзинговых услуг
Главные цели мерчандайзинга заключаются в непрерывном поддержании требуемого запаса товаров на лучших местах и обеспечении долгосрочного лояльного отношения к ним администрации торговой точки. Услуги, которые оказывает в данных целях агентство мерчандайзинга в Москве, включают в себя:
- посещение розничных точек согласно разработанной вместе с клиентом маршрутизации;
- непрерывное пополнение запасов товаров;
- выкладку товаров в розничных точках на местах продаж и прикассовом оборудовании согласно стандартам клиента или розничных точек;
- сохранение согласованной доли места на полках, повышение доли места на полках торговыми марками клиента;
- своевременное предоставление клиенту информации о понижении запасов его товаров в розничной точке;
- поддержание чистоты используемого клиентом торгового оборудования, а также мест продаж его товаров;
- обеспечение наличия актуальных ценников на товары клиента на всех торговых местах.
Разновидности мерчандайзинга
При использовании мерчандайзинговых услуг важно учитывать деление мерчандайзинга на эксклюзивный и совмещенный. В первом случае мерчандайзер оказывает услуги только для одного заказчика, во втором – одновременно для нескольких заказчиков. К преимуществам эксклюзивного мерчандайзинга относятся:
- фокус на торговых марках одного заказчика;
- возможность выполнения мерчандайзером обширного спектра задач;
- согласование профайла с заказчиком;
- получение заказчиком расширенной отчетности из розничных точек;
- возможность для заказчика управлять графиками работы и приоритетами.
Недостаток эксклюзивного мерчандайзинга заключается в ограниченности времени присутствия в розничной точке. В число преимуществ совмещенного мерчандайзинга входят:
- возможность использования нескольких подходов для размещения товаров заказчика;
- отлаженные механизмы оказания услуг;
- низкая стоимость услуг.
Недостатки совмещенного мерчандайзинга состоят в ограничениях по следующим пунктам:
- изменение приоритетов и графиков работ;
- функции мерчандайзеров;
- объемы и системы отчетности.
Использование мерчандайзинговых инструментов и техник позволяет значительно увеличить объем реализации. Отработанные на протяжении десятилетий мерчандайзинговые стандарты успели доказать свою эффективность в продажах самых разных товаров.