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Услуги мерчандайзинга

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Под мерчандайзингом понимается комплекс техник выкладки товаров, направленных на их продвижение в торговой точке для увеличения объема продаж. Он базируется на маркетинге, психологии и проверен множеством исследований.

Цели и содержание мерчандайзинговых услуг

Главные цели мерчандайзинга заключаются в непрерывном поддержании требуемого запаса товаров на лучших местах и обеспечении долгосрочного лояльного отношения к ним администрации торговой точки. Услуги, которые оказывает в данных целях агентство мерчандайзинга в Москве, включают в себя:

  • посещение розничных точек согласно разработанной вместе с клиентом маршрутизации;
  • непрерывное пополнение запасов товаров;
  • выкладку товаров в розничных точках на местах продаж и прикассовом оборудовании согласно стандартам клиента или розничных точек;
  • сохранение согласованной доли места на полках, повышение доли места на полках торговыми марками клиента;
  • своевременное предоставление клиенту информации о понижении запасов его товаров в розничной точке;
  • поддержание чистоты используемого клиентом торгового оборудования, а также мест продаж его товаров;
  • обеспечение наличия актуальных ценников на товары клиента на всех торговых местах.

Разновидности мерчандайзинга

При использовании мерчандайзинговых услуг важно учитывать деление мерчандайзинга на эксклюзивный и совмещенный. В первом случае мерчандайзер оказывает услуги только для одного заказчика, во втором – одновременно для нескольких заказчиков. К преимуществам эксклюзивного мерчандайзинга относятся:

  • фокус на торговых марках одного заказчика;
  • возможность выполнения мерчандайзером обширного спектра задач;
  • согласование профайла с заказчиком;
  • получение заказчиком расширенной отчетности из розничных точек;
  • возможность для заказчика управлять графиками работы и приоритетами.

Недостаток эксклюзивного мерчандайзинга заключается в ограниченности времени присутствия в розничной точке. В число преимуществ совмещенного мерчандайзинга входят:

  • возможность использования нескольких подходов для размещения товаров заказчика;
  • отлаженные механизмы оказания услуг;
  • низкая стоимость услуг.

Недостатки совмещенного мерчандайзинга состоят в ограничениях по следующим пунктам:

  • изменение приоритетов и графиков работ;
  • функции мерчандайзеров;
  • объемы и системы отчетности.

Использование мерчандайзинговых инструментов и техник позволяет значительно увеличить объем реализации. Отработанные на протяжении десятилетий мерчандайзинговые стандарты успели доказать свою эффективность в продажах самых разных товаров.

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