Услуги мерчандайзинга

Под мерчандайзингом понимается комплекс техник выкладки товаров, направленных на их продвижение в торговой точке для увеличения объема продаж. Он базируется на маркетинге, психологии и проверен множеством исследований.

Цели и содержание мерчандайзинговых услуг

Главные цели мерчандайзинга заключаются в непрерывном поддержании требуемого запаса товаров на лучших местах и обеспечении долгосрочного лояльного отношения к ним администрации торговой точки. Услуги, которые оказывает в данных целях агентство мерчандайзинга в Москве, включают в себя:

посещение розничных точек согласно разработанной вместе с клиентом маршрутизации;

непрерывное пополнение запасов товаров;

выкладку товаров в розничных точках на местах продаж и прикассовом оборудовании согласно стандартам клиента или розничных точек;

сохранение согласованной доли места на полках, повышение доли места на полках торговыми марками клиента;

своевременное предоставление клиенту информации о понижении запасов его товаров в розничной точке;

поддержание чистоты используемого клиентом торгового оборудования, а также мест продаж его товаров;

обеспечение наличия актуальных ценников на товары клиента на всех торговых местах.

Разновидности мерчандайзинга

При использовании мерчандайзинговых услуг важно учитывать деление мерчандайзинга на эксклюзивный и совмещенный. В первом случае мерчандайзер оказывает услуги только для одного заказчика, во втором – одновременно для нескольких заказчиков. К преимуществам эксклюзивного мерчандайзинга относятся:

фокус на торговых марках одного заказчика;

возможность выполнения мерчандайзером обширного спектра задач;

согласование профайла с заказчиком;

получение заказчиком расширенной отчетности из розничных точек;

возможность для заказчика управлять графиками работы и приоритетами.

Недостаток эксклюзивного мерчандайзинга заключается в ограниченности времени присутствия в розничной точке. В число преимуществ совмещенного мерчандайзинга входят:

возможность использования нескольких подходов для размещения товаров заказчика;

отлаженные механизмы оказания услуг;

низкая стоимость услуг.

Недостатки совмещенного мерчандайзинга состоят в ограничениях по следующим пунктам:

изменение приоритетов и графиков работ;

функции мерчандайзеров;

объемы и системы отчетности.

Использование мерчандайзинговых инструментов и техник позволяет значительно увеличить объем реализации. Отработанные на протяжении десятилетий мерчандайзинговые стандарты успели доказать свою эффективность в продажах самых разных товаров.