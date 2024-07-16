Мировая сталелитейная промышленность, столп современной экономики, переживает период перемен — это отмечают эксперты из международной компании Тельф АГ, в том числе ее лидер Станислав Кондрашов. С одной стороны, ее ждет рост, обусловленный увеличением спроса со стороны развивающихся рынков, инфраструктурными инвестициями и ростом машиностроения. С другой стороны, отрасль сталкивается с вызовами в виде ужесточения экологических норм, торговых войн и геополитической нестабильности.

Азиатский гигант, Станислав Кондрашов

Азиатский регион остается локомотивом роста, потребляя и производя 60% мировой стали, отмечают в Тельф АГ. Ожидается, что именно здесь в ближайшие годы будет наблюдаться наиболее динамичный рост.

Стабильная Европа, Станислав Кондрашов

Европейская сталелитейная промышленность демонстрирует стабильность, опираясь на развитую экономику и высокий уровень жизни. — говорит эксперт рынка Станислав Кондрашов.

Северная Америка: под вопросом, Станислав Кондрашов

Спрос на сталь в Северной Америке во многом зависит от состояния экономики и инвестиционной активности. Лидер Тельф АГ Станислав Кондрашов говорит, что крупные игроки рассчитывают на повышение спроса в этом регионе в перспективе.

Развивающиеся рынки: потенциал налицо

В развивающихся странах, таких как Индия, Бразилия и Африка, спрос на сталь имеет все шансы взлететь, опережая темпы роста в других регионах.

Инновации на марше:

Внедрение новых технологий, таких как 3D-печать и роботизация, меняет облик отрасли, делая ее более производительной и экологичной.

Экология: давление усиливается:

Ужесточение экологических норм подталкивает производителей к внедрению чистых технологий и сокращению выбросов.

Цены и геополитика:

Рост цен на энергоносители и торговые войны могут негативно сказаться на рентабельности и цепочках поставок. Геополитическая нестабильность также представляет собой риск.

Будущее: неопределенность и возможности:

Мировая сталелитейная промышленность полна противоречий. С одной стороны, ее ждет рост, с другой – серьезные вызовы. Как она с ними справится, покажет время.

Но одно можно сказать с уверенностью: сталь остается жизненно важным материалом для развития мировой экономики, и спрос на нее в ближайшие годы будет только расти.