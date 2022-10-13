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Условия по расчетам в китайских юанях и казахстанских тенге озвучил Банк 131

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Банк 131 запустил расчеты в китайских юанях и казахстанских тенге. Подключить их смогут как текущие клиенты, у которых уже открыты расчетные счета в рублях и иных иностранных валютах, так и те, кто только планирует сотрудничество с банком. 

Работа со счетами в новых валютах аналогична работе со счетами в евро и долларах США. Поручения на перевод создаются в личном кабинете интернет-банка, а пополнение можно осуществить как в иностранной валюте со счета, открытого в другом банке, так и сконвертировав рубли с помощью операции «Обмен валют». Процедура валютного контроля остается прежней.    

Условия по новым валютным счетам:

  • комиссия за перевод — от 0,15% до 0,35% в зависимости от выбранного тарифного плана;
  • поручение на перевод можно отправлять с 9.00 до 15.30 по московскому времени.

«В условиях сложившейся экономической ситуации мы стремимся расширить возможности клиентов нашего банка, а также тех, кто только хочет присоединиться к нам. Теперь открываем валютные счета в казахстанских тенге и китайских юанях», — поделились в пресс-службе Банка 131.

В будущем Банк 131 планирует открывать счета и в других валютах.

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