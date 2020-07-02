Управление задолженностью – эффективный инструмент получения прибыли

Практически каждая компания имеет задолженности различного типа, к примеру, дебиторскую задолженность. Опытные экономисты и финансисты знают, что задолженность рассматривается в качестве финансового актива компании и ею можно управлять. Цель такого управления – получение прибыли в будущем за счет грамотного распределения долговой нагрузки, выплат по задолженности и т.п. Управление задолженностью – процесс достаточно сложный, но он легко поддается контролю с использованием инновационных информационных технологий.

Если Вы ставите своей задачей повысить эффективность бизнеса, получать от него больше прибыли, четко контролировать имеющуюся задолженность и использовать ее во благо делу – обязательно обратите внимание на сервис https://fisgroup.ru/! Это инновационный продукт на отечественном рынке, который позволяет добиться очень многого при достаточно умеренных усилиях.

Что предлагает сервис

Компания начала свое начало в 2003 году и с тех пор привлекла к себе самое пристальное внимание клиентов, партнеров и даже конкурентов. Управление имеющимися задолженностями выполняется легко, если использовать решения компании, к примеру, продукт под названием FIS COLLECTION PLATFORM. Данная программа, не требующая никаких серьезных усилий со стороны клиента, активно используется сегодня многими крупнейшими банками страны! Благодаря данной программе можно выполнять следующие важные действия:

Автоматизация процесса возврата дебиторской задолженности. Если настроить этот процесс правильно, то можно получать от него немалую прибыль для своего дела;

Управление процессами списания, банкротства, продажи дебиторской задолженности и прочее. Все эти вещи могут стать камнем преткновения для развития бизнеса, поэтому их автоматизация с помощью информационных программ позволяет решать вопросы более легко, не допуская грубых ошибок.

Предлагаемая сервисом программа для управления дебиторской задолженностью, которая является частью финансовых активов предприятия, имеет следующие приятные функции:

Сбор и безопасное хранение данных компании, касающихся обслуживания клиентов, залогов, счетов, кредитов и т.д.;

Полный контроль дебиторской задолженности;

Возможность автоматизировать наиболее рутинные и сложные процессы.

Использование FIS COLLECTION PLATFORM поможет вывести Ваш бизнес на совершенно новый уровень.