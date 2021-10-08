Универсальное мобильное приложение для аграриев

Платформа Direct.Farm известна благодаря одной из самых больших и экспертных сельскохозяйственных баз знаний. На портале собрано огромное количество статей по самым актуальным проблемам в животноводстве, растениеводстве и сельхозтехнике. Пользователи активно используют и консалтинговый сервис от высококвалифицированных специалистов, где можно найти ответ на любой даже самый сложный вопрос. Если обратная связь нужна очень быстро и вопрос эксперту хочется задать уже со смартфона, не покидая хозяйства, удобнее всего будет воспользоваться мобильным приложением Direct.Farm с простым и понятным интерфейсом.

Что доступно в приложении?

Общение с единомышленниками и коллегами. В сообществе Direct.Farm более 120.000 человек, так или иначе занятых в отрасли АПК. В приложении вы можете свободно пользоваться лентой новостей, придумывать новые темы для обсуждения, задавать вопросы, читать посты коллег, оставлять комментарии, делиться мнениями и опытом. Лента Direct.Farm больше, чем форум, потому что одновременно совмещает в себе возможности социальной сети и платформу с презентацией цифровых инструментов, которые значительно облегчают основные задачи агрария.

База знаний. Расширяйте свои возможности, знания, накапливайте опыт, читая статьи и материалы в профильной базе знаний Direct.Farm. В приложении статьи делятся по 3 основным направлениям: растениеводство, животноводство и сельхозтехника. Вы получаете неограниченный и бесплатный доступ к экспертным статьям по выбранному профилю. В разделе растениеводства вы сможете найти любую интересующую вас информацию о культурах, болезнях и вредителях, сорняках, пестицидах, сортах и гибридах. Выбрав раздел животноводства, вы получите доступ к справочным данным о породах коров, свиней, лошадей, особенностях содержания и кормления, диагностирования и лечения заболеваний. Раздел сельхозтехники и оборудования посвящен посевной и почвообрабатывающей технике, опрыскивателям, тракторной и автомобильной технике, кормозаготовительной технике, системам орошения и многому другому.

Помощь специалиста. На платформе Direct.Farm вы можете совершенно бесплатно задавать любые узкопрофильные вопросы специалистам и получать на них точные, детальные и развернутые ответы. Информационный консалтинговый сервис был придуман командой Direct.Farm с целью расширить возможности базы знаний и обогатить ее практическими материалами, советами и рекомендациями. Вы можете опубликовать вопрос на любую волнующую вас тему и получить профессиональный ответ или прямое руководство к действию от растениевода, животновода или специалиста по сельхозтехнике.

Рекрутинговый сервис. Также, как и на сайте, в приложении вам доступны 2 возможности: бесплатное размещение вакансий и резюме. Профильное сообщество Direct.Farm помогает работодателям и сотрудникам найти друг друга и выстроить долгосрочное, эффективное сотрудничество.

Эксперименты и опыты. В приложении можно делиться результатами своих экспериментов и опытов, зарабатывая на этом деньги. Direct.Farm проводит ежемесячные конкурсы с денежными призами до 30 000 ₽. Сейчас в приложении доступны 2 конкурса: конкурс экспериментов для растениеводов и конкурс опытов для животноводов

Агрокалендарь. В приложении есть и популярный среди аграриев сервис Агрокалендарь, который идеально подойдет для занятых сельхозпроизводителей. Агрокалендарь будет заблаговременно присылать напоминания о самом необходимом, например, о наступлении благоприятной поры начала высева или советы об обработке поля пестицидами. Сервис будет не только делиться полезной информацией, но и предупреждать о возможных сложностях в данной почвенно-климатической зоне.

Линейка агронома. В приложении вы можете заказать удобную и универсальную линейку для проведения агрономических работ и измерений. При помощи линейки агронома Direct.Farm, которая многим аграрием уже заменила сразу несколько инструментов, можно измерить глубину посева семян, обработки почвы и расстояния между форсунками на штанге опрыскивателя, подкопать растения, открутить гайку распылителя форсунки, рассчитать урожайность на корню и раскопать рядок после прохода посевного агрегата. Всем пользователям, подтвердившим на сайте статус сельхозтоваропроизводителя, Direct.Farm дарит линейки бесплатно.

Измерение площади поля. В приложении доступна функция измерения площади участка любой формы по траектории вашего движения. Сервис работает и без подключения к интернету.