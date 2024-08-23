Умный дверной звонок — что это

Что такое умный дверной звонок?

Умный дверной звонок — это электронное устройство с камерой, динамиком, микрофоном и, зачастую, датчиком движения. Он служит для визуального и аудиоконтроля зоны перед входной дверью. Его основные функции — передача изображения и звука на смартфон владельца, возможность двустороннего общения с посетителем, запись видео или фотографий для последующего просмотра.

Представьте, что вы сидите дома, смотрите телевизор, и кто-то звонит в дверь. Вместо того чтобы идти к двери, вы берете в руки смартфон и запускаете приложение. На экране появляется изображение со встроенной камеры звонка. Если нужно узнать цель визита, просто нажмите на кнопку вызова, и вы сможете пообщаться с гостем через встроенный динамик и микрофон.

Если вы не дома, умный дверной звонок зафиксирует все действия у двери. Видео и фото сохранятся в облаке, и вы сможете посмотреть их позже. А когда в доме установлен умный замок, используя то же приложение, можно удаленно открыть дверь для посетителя.

Преимущества умного дверного звонка

Умный дверной звонок — это не просто замена привычного звонка. Это многофункциональное устройство, которое кардинально меняет представление о контроле и управлении доступом. Вот его преимущества:

Удаленный контроль . Благодаря Wi-Fi-подключению можно видеть, кто находится перед дверью, находясь в любой точке мира. Достаточно открыть приложение на смартфоне и посмотреть видео в реальном времени.

. Благодаря Wi-Fi-подключению можно видеть, кто находится перед дверью, находясь в любой точке мира. Достаточно открыть приложение на смартфоне и посмотреть видео в реальном времени. Датчик движения . Многие модели оснащены инфракрасным датчиком, который фиксирует движение перед дверью. Это означает, что даже если посетитель не нажмет кнопку звонка, устройство зафиксирует его присутствие.

. Многие модели оснащены инфракрасным датчиком, который фиксирует движение перед дверью. Это означает, что даже если посетитель не нажмет кнопку звонка, устройство зафиксирует его присутствие. Возможность записи . Большинство современных моделей записывают видео и сохраняют его в облаке.

. Большинство современных моделей записывают видео и сохраняют его в облаке. Двусторонняя связь . Через встроенный микрофон и динамик можно удаленно общаться с посетителем. Это удобно, если вы заняты или не дома.

. Через встроенный микрофон и динамик можно удаленно общаться с посетителем. Это удобно, если вы заняты или не дома. Интеграция с умным замком. Устройство можно объединить с электронным замком, чтобы дистанционно открывать дверь гостям, не вставая с дивана. Или наоборот — запирать замок, если это необходимо.

Покупая умный дверной звонок, вы повышаете безопасность жилища, офиса или магазина. Он помогает увидеть, что происходит около двери, причем без вашего присутствия. Он легко становится частью системы «умный дом» и работает в связке с другими электронными устройствами, такими как электронные замки, освещение и камеры видеонаблюдения.

Как выбрать умный дверной звонок?

При выборе умного дверного звонка важно учитывать его ключевые характеристики и функции:

Камера . Чем выше разрешение, тем лучше качество изображения, потому выбирайте HD-камеры. Модели с ночным видением обеспечивают отличное качество картинки даже в темное время суток.

. Чем выше разрешение, тем лучше качество изображения, потому выбирайте HD-камеры. Модели с ночным видением обеспечивают отличное качество картинки даже в темное время суток. Угол обзора . Широкий угол обзора (160–180 градусов) позволяет вам видеть все, что происходит перед дверью.

. Широкий угол обзора (160–180 градусов) позволяет вам видеть все, что происходит перед дверью. Датчик движения . Этот сенсор активирует камеру и отправляет уведомление на смартфон, когда кто-то находится возле двери, даже если звонок не был нажат.

. Этот сенсор активирует камеру и отправляет уведомление на смартфон, когда кто-то находится возле двери, даже если звонок не был нажат. Запись и хранение данных . Все записи могут храниться в облаке, что гарантирует их сохранность даже в случае поломки устройства.

. Все записи могут храниться в облаке, что гарантирует их сохранность даже в случае поломки устройства. Защита от погодных условий. Важно, чтобы устройство было защищено от влаги и вандализма, особенно если оно будет установлено на улице.

Умный дверной звонок — это настоящая находка для ценителей комфорта и безопасности. Он объединил в себе видеокамеру, домофон и систему оповещения. Устройство послужит функциональным дополнением к электронному замку. Это элемент безопасности вашего дома, который позволит полностью контролировать доступ в жилье.