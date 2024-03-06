Умный дом с Алисой: инструкция по применению

Умный дом — это система взаимодействия умных устройств. С их помощью можно управлять климатом, безопасностью, освещением и движением.

Из чего состоит

Перед настройкой и использованием умных устройств потребуется приложение Дом с Алисой. В него можно добавить новые устройства и настроить их работу: создать сценарии, добавить в умный дом людей, объединить гаджеты в группы.

После этого следует определиться с центром (хабом) умного дома. Через него Алиса распознает команды и адресует их на нужное устройство. Если вам нужен хаб с Zigbee, то это будут Станция 2, Макс, Дуо Макс или Миди. Для умных устройств, работающих на Wi-Fi, подойдет любая Станция с Алисой, даже самая маленькая Лайт.

Если у вас нет никакой Станции, но хочется создать умный дом — у Яндекса есть специальный Хаб. Он поддерживает несколько типов связи (Wi-Fi, Zigbee, ИК), выполняет роль сервера и обрабатывает голосовые команды.

Умные устройства

С каждым годом список умных устройств становится шире и разнообразнее. Новички начинают с лампочек, более продвинутые пользователи создают сложные автоматизированные сценарии.

У Яндекса есть ряд собственных устройств:

Лампочки. Они могут менять яркость, цвет освещения, включаться и выключаться по голосовой команде.

Розетка. Сделает любое подсоединенное устройство «умным». Вам не нужно беспокоиться о том, не забыли ли вы выключить что-то перед уходом из дома. Все можно проверить в приложении и выключить удаленно.

Пульт. Подключает разные приборы (телевизор, кондиционер) через ИК-соединение.

Датчики. Четыре датчика для контроля за открытием дверей и окон, освещенностью и движением, климатом и протечками. Состояние всех устройств можно отследить в приложении. При срабатывании датчика, пользователь получает уведомление на телефон.

Кнопка. На кнопку Яндекса можно запрограммировать три разных действия и они будут воспроизводиться по нажатию (одинарное, двойное или долгое).

Сторонние устройства

У Яндекса есть список партнерских устройств, работающих с Алисой. Они разбиты по категориям и типу связи (можно выбрать отдельно устройства с Zigbee). Разнообразие устройств поражает. От простых лампочек и розеток до поилок для животных, жалюзийных переключателей и светодиодных лент.

Настройка

Все умные устройства легко и интуитивно настраиваются. При исправно работающем соединении устройства находят сеть и появляются в приложении Дом с Алисой автоматически. Не надо читать длинные инструкции — голосовой помощник расскажет о дальнейших действиях.

Приобрести устройства умного дома с Алисой можно на маркетплейсах, а узнать о них подробнее — на официальном сайте.