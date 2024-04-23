Компания TCL начала свою деятельность ещё в 1980-х годах. За десятки лет усердной работы компания стала ведущим мировым производителем электроники для широкого круга потребителей. Главная цель компании – сделать жизнь людей комфортнее и счастливее. Один из методов, которым компания доказывает свою цель, является изготовление брендом TCL высококачественных кондиционеров для домов и рабочих помещений.

На сегодняшний день TCL имеет шесть производственных объектов, размещенных в различных городах Китая. В последние годы производственные мощности компании TCL дают жизнь 12-13 миллионам кондиционерам ежегодно. Этот внушительный объем является значительным достижением.

Климатическую технику TCL ценят за ее качество, эффективность, доступность, а главное – соответствие современным тенденциям. К примеру, чего стоит только умное управление кондиционером посредством телефона.

Умные функции кондиционеров от TCL

TCL выпускает устройства нового поколения, которые включают такую функцию как управление кондиционером через Wi-Fi при помощи телефона, планшета. Компания создала собственное приложение, которое предоставляет возможность управлять всеми важными функциями кондиционера. Также можно воспользоваться голосовым ассистентом, который реагирует на команды с высокой точностью, благодаря использованию передовой нейронной сети.

Через Wi-Fi можно осуществлять дистанционное управление кондиционером:

Включать/выключать устройство;

Переключать режимы;

Устанавливать температуру;

Менять скорость вентилятора;

Регулировать угол наклона жалюзи.

Приложение на смартфоне позволяет контролировать работу устройства, и, в случае возникновения неисправностей, отправлять уведомления с кодом ошибок. Это сокращает время диагностики и позволяет провести ремонтные работы вовремя, предотвращая серьезные поломки. К тому же с помощью смартфона можно контролировать несколько сплит-систем.

В заключение: о ключевых преимуществах

Компания TCL – ведущий изготовитель климатической техники. Подобрать кондиционер TCL можно для охлаждения и обогрева помещений любых размеров, начиная от небольших комнат и заканчивая просторными квартирами, площадью до 110 м2. Кондиционеры от данного изготовителя обладают и рядом других преимуществ. Одни из главных:

Высокая энергоэффективность;

Наличие расширенной системы фильтрации, позволяющей устройству устранять пыль, бактерии, вирусы и неприятные запахи в воздухе;

Наличие режима независимого осушения воздуха, которое помогает избавиться от излишней влажности;

Современность – можно выбрать удобный способ управления, будь то пульт, 24-часовой программируемый таймер или мобильное приложение.

При своей высокоэффективности и высоком качестве умный кондиционер от TCL имеет доступную цену. Бренд TCL – заслуживает доверия. Технологические инновации, энергоэффективность и внимание к деталям делают эту компанию надежным партнером для создания идеальных климатических условий в доме и офисе.