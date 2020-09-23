«УКРРОСТЕХНО» — официальный дилер MAN в Украине, покупать у которого выгодно

Автомобили концерна MAN пользуются огромным спросом по всему миру. Такие модели, как MAN TGE, TGS, TGX стали по-настоящему культовыми и активно используется в самых разных сферах деятельности. Покупка достойного автомобиля требует серьезных вложений средств, но если речь идет о продукции MAN, то деньги здесь окупаются с вероятностью 100%. Техника работает безупречно в течение многих лет и даже десятилетий, поэтому ее покупка всегда оказывается очень выгодной инвестицией как для бизнеса, так и для активных частных лиц, желающих заниматься перевозками.

Где купить автомобиль MAN в Украине с гарантией на его полностью оригинальную комплектацию и идеальное техническое состояние? ООО «УКРРОСТЕХНО» предлагает всех желающих обзавестись новой техникой рассматриваемого бренда к себе! Это официальный дилер транспорта от MAN, подписавший контракт на сотрудничество с концерном в 2007 году. С тех пор компанией реализовано множество отличных авто и клиенты фирмы всегда оставались довольны и товаром и сервисом, который они тут получали. Сайт компании Вы можете найти по ссылке https://man-service.com.ua/.

Что предлагает «УКРРОСТЕХНО»

Компания «УКРРОСТЕХНО» работает сразу по трем ключевым направлениям:

Продажа новой автомобильной техники https://man-service.com.ua/trucks/technique-on-stock/. Если Вас интересует покупка автомобиля MAN буквально с конвейера – здесь предлагается большой выбор самых разных моделей авто бренда. Если какого-то авто нет на сайте, то всегда можно заказать его поставку. В продаже есть не только грузовики, но также и автобусы, микроавтобусы, который стали в последнее время основой пассажирских перевозок в Украине;

Обслуживание техники, как гарантийное, так и сервисное. Если с Вашим транспортным средством что-то случилось, то всегда можно решить возникшие проблемы и получить качественный ремонт в ООО «УКРРОСТЕХНО». Для его выполнения будут задействованы только оригинальные комплектующие и опытные механики;

Продажа запчастей, а также фирменных расходных материалов, которые помогут вернуть любой технике первоначальное состояние, заставить проработать еще не один год.

Если Вы любите технику MAN, желаете либо купить новое транспортное средство либо вернуть достойное состояние имеющемуся грузовику или автобусу – просто обращайтесь в ООО «УКРРОСТЕХНО»!