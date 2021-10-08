UI/UX дизайн: с чего начать?

UI/UX дизайн — это создание интерфейсов, которые мы видим в приложениях и на страницах сайтов. Одна из самых востребованных позиций в мире IT. И дело даже не в том, что цифровые продукты все время создаются. От работы данного специалиста/ов зависит улучшение жизненных процессов, эффективность работы продукта и повышение продаж и доходности. При этом получить базовые знания и пробовать себя в отрасли можно уже пройдя курс UI/UX дизайн.

Чем UI отличается от UX?

Что такое дизайн интерфейса? Это, по сути, опыт, который получает пользователь от взаимодействия с сайтом или приложением. И чем удачней, проще, приятнее этот опыт будет, тем лучше это скажется на метрических показателях.

UX — это адаптивность интерфейса к запросам человека. Проектирование, основанное на исследовании поведения и пользовательского опыта. По сути, это инженер-маркетолог, который на основании потребности пользователя выстраивает логическую работу всего, что предлагает нам окно веб-сайта или мобильного приложения, тестирует это на целевой аудитории и составляет техническое задание для UI-дизайнера. В больших IT-компаниях эти должности занимают разные люди, но часто приходится и совмещать. В любом случае, знать основы обоих направлений обязательно.

UI — это визуализация того, что разработано на предыдущем этапе. Это работа с шрифтами, анимацией, кнопками, иллюстрациями, цветовой палитрой, стилем. Данный специалист создает удобство пользования. Чтобы человек с первого взгляда понял, как ему с этим продуктом взаимодействовать, не ощущая дискомфорта и стресса.

Эти два направления так тесно связаны, что границы между ними порой размываются. Если коротко, то Х — это то, ЧТО нужно сделать. А I — КАК это сделать максимально красиво и удобно.

И раз уж мы затронули тему различий, давайте проговорим отличие веб дизайнера от UI/UX. Веб-специалист — это более ранняя ступень работы — он является архитектором комфортного веб-пространства — сайтов, соцсетей, блогов, интернет-магазинов. Его задача — навигация, чтобы человек нашел все, что ищет. Затем вступает UX и UI.

Дизайнер веб-интерфейсов: особенности профессии

При большой желании и склонности к гармоничной визуализации овладеть данной сферой абсолютно реально. Если Python курсы для начинающих могут отпугнуть своей сложностью, то это направление зайдет даже технически не подкованным слушателям. Интерфейс собирается, как детский конструктор — есть набор деталей, из которых нужно собрать функциональный и эстетически привлекательный продукт. Вот этому и предстоит научиться. Компьютерная школа Hillel дает полное представление того, что должен знать ui ux дизайнер, чтобы начинать “творить”. Вначале под крылом асов в своем деле, а затем и самостоятельно. Поэтому если не знаете, с чего начать изучение ux ui дизайна — запишитесь на курсы. Это сократит ваш путь от интереса к профессии до успешной реализации в ней.

По материалам: https://kz.ithillel.com/