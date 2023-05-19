Угловые фрезерные головки и оправки для станков

Чаще всего угловые фрезерные головки используются на станках с ЧПУ — этот высокоточный инструмент позволяет выполнять большое количество операций без необходимости использовать дополнительные устройства. Это действительно удобно и выгодно.

Что такое оправка для фрезерного станка

Нет такого инструмента для фрезерных станков, который закреплялся бы непосредственно на шпинделе. В любом случае существует необходимость использования «переходника», то есть оправки. Конструкция такого оборудования зависит от того, к какой разновидности относится инструмент — это может быть та же угловая фрезерная головка, например.

Оправка используется для того, чтобы вращательный момент был передан инструменту от шпинделя. Кроме того, она необходима и в качестве переходника, то есть для совмещения шпинделя и режущего инструмента. Это и обусловливает особенности конструкции детали, которая состоит из хвостовика (он крепится к шпинделю) и крепления для инструмента.

Виды оправок

Существует несколько разновидностей, на которые делятся фрезерные оправки:

для крепления торцевой фрезы — обычно отличаются короткой цилиндрической частью и имеют две направляющие, благодаря которым фреза не проворачивается. В торец оправки вкручивается винт, который и удерживает ее;



для цилиндрических фрез — делится на подтипы, но это в любом случае такие оправки для фрезерных станков, которые имеют длинные крепежные части. Оправка позволяет закреплять разный по ширине инструмент, для этого дополнительно используются втулки;



для концевых фрез — обеспечивают малое биение инструмента, что очень важно для обработки. Но при этом есть и небольшой риск: поскольку для установки фрез определенного диаметра используется цанговый патрон, существует вероятность, что из-за значительных нагрузок фреза из него вытянется.

Кроме этих трех типов, существует также оправка для сверла, которая предполагает применение патрона с винтовым зажимом. Использовать их можно только из-за крепления сверл, поскольку у них достаточно небольшая радиальная нагрузка.

Если же говорить об оправках для растачивания, то это может быть либо модульная система, либо переходник с револьверной головкой.

Таким образом, подобная деталь должна выбираться крайне внимательно, поскольку от выбора зависит то, какой инструмент можно будет использовать на станке с ЧПУ.