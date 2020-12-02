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Удобный видео редактор онлайн — InVideo

02.12.2020 12:01

Удобный видео редактор онлайн - InVideo

Для монтажа видео не обязательно скачивать специализированную программу на компьютер. Можно воспользоваться онлайн видео редактором. Наилучшим вариантом станет InVideo. Об особенностях этого редактора пойдёт речь в данной статье.

Описание

Рассматриваемый редактор видео онлайн предназначен для обработки видеороликов, чтобы на выходе получалась улучшенная картинка. В процессе обработки используются медиафайлы, инструменты самого редактора.

Обратите внимание! InVideo позволяет создавать собственную библиотеку файлов.

Советы по работе с InVideo

Опытные пользователи дают несколько простых рекомендаций, которые позволят получить наилучший результат после работы в InVideo:

  • добавление экшена. Главное, заинтересовать зрителя в самом начале ролика, чтобы у него не возникло желания выключить видео. Для этого в онлайн редакторе есть огромное количество инструментов, позволяющих накладывать нужные эффекты. При этом видеоролик получается впечатляющим;
  • добавление поясняющих элементов. Особо важные моменты в видео нужно пояснять, накладывая соответствующие надписи. В InVideo есть отдельный раздел, посвящённый созданию таких надписей. На это не уйдёт много времени, зато качество ролика улучшится в разы. Для надписей в редакторе также предусмотрено несколько эффектов;
  • сочетание фотографий и видео. Чтобы разнообразить свой ролик, сделать его более динамичным, необходимо придерживаться данной рекомендации. В рассматриваемом редакторе есть подобная функция. Таким образом, можно отвлечь внимание пользователей на важные моменты, нюансы, что приведёт к увеличению зрительской аудитории.

Как начать работу в InVideo

Для работы в онлайн-редакторе нужно проделать следующие шаги по алгоритме:

  • зайти на официальный сайт платформы по редактированию видеороликов;
  • зарегистрироваться и войти в свой профиль;
  • выбрать один из шаблонов, предложенных редактором. Здесь всё зависит от темы, раскрываемой в ролике. В начале данный этап можно пропустить и указать шаблон позднее;
  • добавить файлы, которые нужно обработать. Медиафайлы выбираются с компьютера или из личной библиотеки на сайте;
  • настроить выбранный шаблон на собственное усмотрение. Можно выбрать нужные эффекты, добавить надписи, цвет, фон, анимацию и т.д.;
  • после редактирования сохранить ролик для дальнейшей публикации.

Дополнительная информация! InVideo является бесплатным редактором, им может воспользоваться любой желающий.

Таким образом, InVideo — лучший бесплатный онлайн видео редактор, который отлично преобразует любой медиафайл. Площадка имеет расширенный функционал.

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