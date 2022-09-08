Участниками гранта MarsDAO станут DeFi проекты

Фонд гранта в $200 000 будет распределен между как действующими, так и разрабатываемыми DeFi проектами. Участники получат до $40 тысяч после рассмотрения заявок организаторами.

Грант рассчитан для DeFi проектов, имеющих в основе дефляционную модель, полезных криптосообществу и дающих возможность для заработка в блокчейне для его пользователей. Заявку на участие можно подать в форме организатора, после чего состоится собеседование с участниками и его непосредственное воплощение. Участие в гранте не предусматривает передачи доли в стартапе, как это принято в классических акселераторах. Прием заявок прекратится с исчерпанием отведенного фонда, о доступности которого лучше уточнять у организаторов. Поторопитесь!