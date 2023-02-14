Участие во II Международной педагогической конференции примут ведущие эксперты

20 февраля в 9.00 в отеле Lotte (Новинский бульвар, 8) состоится торжественное открытие II Международной педагогической конференции: «Открытая школа в глобальном мире: ценности, которые нас объединяют». Эксперты в сфере образования из России, Германии, Италии, Турции, Бразилии, Китая, Нидерландов, Швейцарии и других стран обсудят наиболее острые вопросы образования.

Насколько нынешняя политическая ситуация разъединила педагогическое сообщество? Важно ли для школы международное сотрудничество? Является ли система российского школьного образования конкурентом зарубежному? На эти и многие другие вопросы ответят ведущие отечественные и иностранные эксперты.

Директор Всемирных школ IB (Швейцария, Нидерланды) Адриан Кирни познакомит участников конференции с историей IB и расскажет о золотых стандартах обучения. Об инклюзивном образовании в итальянских школах расскажет профессор Джузеппе Ле Порто. С докладом о едином мировом педагогическом сообществе как ресурсе развития образовательной системы: от Германии до Бразилии выступит Рикардо Базан, доктор философских наук, руководитель кафедры механики и инженерии Университета Рондонополиса (Бразилия). Кандидат педагогических наук, проректор МГПУ Кирилл Баранников расскажет о том, какие трансформации происходят сегодня в школьном образовании.

Еще одна из важнейших тем, которая будет обсуждаться, – «Тенденции развития высшего образования в эпоху пандемии COVID-19». С ней выступит заместитель декана, кандидат экономических наук, доцент ФУП МГУ Иван Алешковский.

Помимо профессиональных лекций гостей и участников мероприятия ждут дискуссии и обучающие мастер-классы, на которых произойдёт знакомство с известными практиками ускоренного обучения, STEM-технологиями, функциональной грамотностью. Спикеры поделятся своими образовательными методиками и подходами, которые уже проверили на практике. Также состоится презентация новейших разработок от популярных производителей инновационных образовательных решений.

Международная педагогическая конференция – это уникальная возможность расширить границы, завести полезные знакомства и вместе с коллегами попытаться найти грамотный ответ на вызовы сегодняшнего времени!