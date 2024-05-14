У EYEBALLERS новые звездные владельцы – хоккеист Адриан Кемпе и певец Виктор Лекселл

Сфера киберспорта уже давно вышла за рамки небольшого комьюнити, и все больше известных персон из различных сфер вкладываются в развитие киберспортивных команд. Подобная участь постигла и команду EYEBALLERS, совладельцами которой стали Адриан Кемпе из «Лос-Анджелес Кингз» и певец Виктор Лекселл. Шведский хоккеист уже давно покинул розыгрыш Кубка Стэнли, в котором начинается пора решающих матчей за главный трофей. Используя бездепозитный бонус БК на сайте «РБ», каждый поклонник НХЛ получает возможность сделать бесплатное пари на своего фаворита.

Команда EYEBALLERS была основана двумя игроками CS Йеспером Векселлом и Робином Рённквистом, причем первый до сих пор продолжает игровую карьеру, несмотря на то, что является владельцем. Данная организация показывает отличные результаты на внутренней арене, и недавно выиграла чемпионат Швеции по CS2.

Накануне новыми совладельцами EYEBALLERS стали четыре известные персоны из Швеции – игрок команды НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» и сборной Швеции Адриан Кемпе и обладатель Грэмми певец Виктор Лекселл. Внушительную компанию пополнили разработчики известной географической игры GeoGuessr Микаэль Фалгард и Дэниел Антелл.