ТВ-приложения для «Андроид»

Вы любите смотреть телевизор, но у вас никогда не хватает времени на прямые трансляции? Выход есть! И это приложения для просмотра ТВ на Андроид. Существуют десятки и сотни программ, за счет которых можно смотреть телевизионные каналы в режиме реального времени или же наслаждаться созерцанием архивных выпусков тех или иных проектов и фильмов. И самые интересные приложения для смартфонов на базе Android собраны на сайте Iodroid.net.

Можно ли скачивать приложения для «Андроид» бесплатно

Большинство программ, позволяющих смотреть ТВ, бесплатны для скачивания. А вот более широкий набор функций непременно будет стоить дополнительных средств. Но ПРО-аккаунт даст куда больше, нежели стандартный. Например, с его помощью можно увидеть какие-то редкие фильмы или новинки, записи закрытых показов и иные, не менее «лакомые» трансляции.

Поэтому если вы хотите получить от скачанного приложения абсолютно все, то приготовьтесь платить. Впрочем, есть немало разработчиков, которые предлагают контент на безвозмездной основе. Но любимчики среди программ непременно найдутся у каждого человека.

Какие приложения стоит скачать для просмотра ТВ

Когда встает выбор, скачать программы для Андроид стоит установить себе на телефон, пользователи теряются из-за разнообразия предложений для скачивания. И неудивительно, ведь разработчики из России и зарубежных стран активно борются за внимание публики. Как же выбрать лучшее? Предлагаем несколько обзоров, которые помогут сориентироваться и облегчат выбор:

«Торрент ТВ». Приложение, разработанное официальным одноименным сервисом специально для пользователей смартфонов и планшетов на операционной системе «Андроид». Ищите классные фильмы и ТВ-программы, скачивайте их через торрент на свое устройство и наслаждайтесь просмотром.

«КиноПоиск». Пожалуй, один из популярнейших клиентов для просмотра и скачивания фильмов, сериалов, мультфильмов и телевизионных проектов. Обратите внимание: есть платный контент.

«Лайм HD TV». Программа, которая дает возможность подключаться к прямым эфирам российских ТВ-каналов или смотреть записи из архивов. Приложение доступно на безвозмездной основе.

Не бойтесь использовать все возможности, которые предоставляет современный интернет. И помните, что в вашем смартфоне заключены бесконечные бездны информации. И большая ее часть бесплатна.