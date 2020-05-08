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Цветы на свадьбе

08.05.2020 09:08

Цветы на свадьбе

Свадебная флористика большую дань отдает традициям. Требуется считаться даже с самыми нелепыми приметами и обычаями. Получив свадебное приглашение, нередко приходится ломать голову о том, какие цветы подарить, чтобы угодить и невесте, и жениху.

Какие цветы подходят для свадьбы?

В основном, отдается предпочтение статусным цветам – розам, герберам, лилиям, орхидеям. В зависимости от сезона торжества выбираются определенные цветы, например, осень – это время хризантем и пионов. В последнее время в моду вошли сложные букетные композиции, например, цветы наряду с яркими мандаринами и разрезанным гранатом. Выбор цветов для свадьбы огромен. Легче сказать, какие цветы нельзя дарить на свадьбу. К ним относятся растения, несущие отрицательные эмоции, например, маки, гвоздики и гладиолусы.

Цветовая гамма свадебных цветов

Традиционно свадебные букеты делают из белых цветов с зеленью. Белый оттенок означает светлые чувства и чистые отношения, а зеленый – робость, привлекательность и молодость. Также подойдут кремовые, персиковые, розовые, голубые, бледно-желтые и салатовые оттенки.

Насыщенные цвета используют для акцентирования внимания. В Европе на стол молодых ставят желтый букет, который символизирует благополучие и веселье, а в нашей стране это считается символом разлуки.

Сейчас множество свадеб имеют определенную цветовую гамму. Гости заранее знают оттенок свадьбы и подбирают букет в зависимости от этого. Для свадьбы в китайском стиле подойдет букет пионов, для стиля фэнтези – синие и фиолетовые цветы.

Как собрать свадебный букет?

Есть примета, что острая угловатость и разная высота цветов в букете несут ссоры и скандалы в новую семью, поэтому флористы отдают предпочтение круглым и овальным формам. Основа букета составляется из 5-7 пышных цветов, которые плотно прилегают друг к другу. Остальная часть состоит из 9-15 мелких соцветий.

Современная мода предполагает сборку букета в свободной форме, при которой он выглядит несколько потрепанным. Декор букета зависит от свадебного стиля. Крафтовая, бархатная или сизалевая упаковка придадут букету элегантность. Некоторые в качестве упаковки используют шляпные коробки или плетеные корзинки.

Составляя букет на свадьбу, важно найти что-то среднее между старыми и новыми традициями. Молодожены не воспринимают старинные приметы всерьез, но пожилые родственники тоже заслуживают уважения и признательности.

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