Цифровой паяльник TS100 – новое слово в работе с электроникой

Паяльник раньше был практически в каждом доме, ведь именно с его помощью выполняется множество мелкой, но полезной работы: соединение электрических проводов, ремонт бытовой техники, телевизора, магнитофона и т.д. Сегодня мир электроники уже отошел от такого оборудования, которое можно ремонтировать «молотком», вещи стали значительно более утонченными, для их ремонта требуются не только специальные знания, но и соответствующее оборудование. Именно поэтому традиционный старый паяльник уже не подходит для любителей повозиться с ремонтами техники, а уж тем более, для сотрудников специализированных сервисов.

Паяльник TS100 с жалом С1 – совершенно уникальный вариант паяльника, который выпущен в качестве ответа на современные вызовы. Устройство имеет массу особенностей, буквально напичкано уникальными функциями и может смело использоваться для самой разной работы. Теперь паяльник превратился с простого нагреваемого стержня в полноценный высокоинтеллектуальный инструмент, оборудованный микросхемой STM32.

Особенности паяльника TS100

В чем особенность данного устройства и какие новые возможности оно получило по сравнению с обычными паяльниками? Вот лишь некоторые его функции:

Возможность регулировать температуру жала под необходимый тип пайки и привычный человеку режим работы. Скажем, для работы с медными деталями важно избегать перегрева, что с обычным паяльником не так просто;

Жало нагревается в устройстве меньше, чем за 1 минуту, поэтому больше не придется долго ждать, пока оно будет готово к работе;

Можно использовать жала различного типа, их замена производится быстро и очень легко;

В устройстве есть встроенный термометр, по которому можно проводить калибровку;

В случае необходимости даже прошивку паяльника можно обновлять, дополняя аппарат новыми функциями, которые помогут получить от работы еще больше удовольствия и пользы.

Все события и системные сообщения отображаются на специальном цифровом дисплее, благодаря чему каждый пайщик может легко отслеживать свою работу и особенности состояния паяльника. Если Вы любитель настраивать прошивки, режимы работы оборудования, то паяльник TS100 предоставит Вам в этом плане самые широкие возможности. Здесь можно менять даже загрузочную заставку.

Используйте TS100 и оцените все возможности современного оборудования!