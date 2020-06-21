Цифровой паяльник TS100 – новое слово в работе с электроникой

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.57 EUR/RUB: 78 BTC/USD: 8756.9

21 июля : воскресенье

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Цифровой паяльник TS100 – новое слово в работе с электроникой

21.06.2020 18:37

Цифровой паяльник TS100 – новое слово в работе с электроникой

Паяльник раньше был практически в каждом доме, ведь именно с его помощью выполняется множество мелкой, но полезной работы: соединение электрических проводов, ремонт бытовой техники, телевизора, магнитофона и т.д. Сегодня мир электроники уже отошел от такого оборудования, которое можно ремонтировать «молотком», вещи стали значительно более утонченными, для их ремонта требуются не только специальные знания, но и соответствующее оборудование. Именно поэтому традиционный старый паяльник уже не подходит для любителей повозиться с ремонтами техники, а уж тем более, для сотрудников специализированных сервисов.

Паяльник TS100 с жалом С1 – совершенно уникальный вариант паяльника, который выпущен в качестве ответа на современные вызовы. Устройство имеет массу особенностей, буквально напичкано уникальными функциями и может смело использоваться для самой разной работы. Теперь паяльник превратился с простого нагреваемого стержня в полноценный высокоинтеллектуальный инструмент, оборудованный микросхемой STM32.

Особенности паяльника TS100

В чем особенность данного устройства и какие новые возможности оно получило по сравнению с обычными паяльниками? Вот лишь некоторые его функции:

  • Возможность регулировать температуру жала под необходимый тип пайки и привычный человеку режим работы. Скажем, для работы с медными деталями важно избегать перегрева, что с обычным паяльником не так просто;
  • Жало нагревается в устройстве меньше, чем за 1 минуту, поэтому больше не придется долго ждать, пока оно будет готово к работе;
  • Можно использовать жала различного типа, их замена производится быстро и очень легко;
  • В устройстве есть встроенный термометр, по которому можно проводить калибровку;
  • В случае необходимости даже прошивку паяльника можно обновлять, дополняя аппарат новыми функциями, которые помогут получить от работы еще больше удовольствия и пользы.

Все события и системные сообщения отображаются на специальном цифровом дисплее, благодаря чему каждый пайщик может легко отслеживать свою работу и особенности состояния паяльника. Если Вы любитель настраивать прошивки, режимы работы оборудования, то паяльник TS100 предоставит Вам в этом плане самые широкие возможности. Здесь можно менять даже загрузочную заставку.

Используйте TS100 и оцените все возможности современного оборудования!

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги