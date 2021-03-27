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Цифровой актив, как будущее экономики

27.03.2021 23:35

Bitbon – современный цифровой актив, разработчиком которого является достаточно популярная компания Simcord. Пользование такими токенами позволяет осуществлять равноценный обмен активами без привлечения посредников.

Новый актив: что это?

У цифрового актива есть огромное количество преимуществ, которые и привлекают пользователей. 

В первую очередь, посредством такого токена можно получить доступ к системе Bitbon: именно он является основным компонентом. Важно обратить внимание, что это не стандартная криптовалютная единица, к работе с которой уже привыкли современные пользователи. У актива есть несколько отличий, среди которых:

  • Обеспеченность активами от компании-разработчика.
  • Полное отсутствие эмиссии. 
  • Отсутствие необходимости в привлечении посредников.

Главным преимуществом актива, устоять перед которым невозможно, является низкий уровень волатильности: посредством такого токена можно сохранить собственные денежные средства, снизив при этом риски потери до минимума.

Важно обратить внимание, что на данный момент выпущен всего миллион единиц цифрового актива.

Цифровой актив, как будущее экономики

Цифровая экономика – будущее человечества

Следует обратить внимание, что в современном мире все более прочно цифровизация внедряется во все сферы деятельности. На примере приложения Дія, в котором хранятся и документы, удостоверяющие личность, и права, и другие персональные данные, можно увидеть, что посредством такого программного обеспечения можно совершенно без очереди получить необходимую услугу, расплатиться при помощи банковской карты, записаться на прием к специалисту.

При помощи таких приложений совсем скоро можно будет проводить любые транзакции, вкладывать денежные средства.

Многие часто задаются вопросом, куда вложить деньги в 2021 году. Ответ прост: приобрести цифровые активы. При помощи такой трансформации все привычные для человека процессы станут гораздо проще и безопаснее. За счет отсутствия посредников все сделки будут гораздо дешевле. 

Валютный протокол – отличная возможность трансформировать стандартные фиаты в цифровые активы и навсегда забыть о таких явлениях, как скачки валюты или инфляция.

Как показывает практика, те, кто успел приобщиться к тренду до начала пика его популярности, всегда получают определенную выгоду. 

В случае возникновения вопроса, куда вложить деньги в 2021 году, ответ будет только один – в современные цифровые активы.

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