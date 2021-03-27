Цифровой актив, как будущее экономики

Bitbon – современный цифровой актив, разработчиком которого является достаточно популярная компания Simcord. Пользование такими токенами позволяет осуществлять равноценный обмен активами без привлечения посредников.

Новый актив: что это?

У цифрового актива есть огромное количество преимуществ, которые и привлекают пользователей.

В первую очередь, посредством такого токена можно получить доступ к системе Bitbon: именно он является основным компонентом. Важно обратить внимание, что это не стандартная криптовалютная единица, к работе с которой уже привыкли современные пользователи. У актива есть несколько отличий, среди которых:

Обеспеченность активами от компании-разработчика.

Полное отсутствие эмиссии.

Отсутствие необходимости в привлечении посредников.

Главным преимуществом актива, устоять перед которым невозможно, является низкий уровень волатильности: посредством такого токена можно сохранить собственные денежные средства, снизив при этом риски потери до минимума.

Важно обратить внимание, что на данный момент выпущен всего миллион единиц цифрового актива.

Цифровая экономика – будущее человечества

Следует обратить внимание, что в современном мире все более прочно цифровизация внедряется во все сферы деятельности. На примере приложения Дія, в котором хранятся и документы, удостоверяющие личность, и права, и другие персональные данные, можно увидеть, что посредством такого программного обеспечения можно совершенно без очереди получить необходимую услугу, расплатиться при помощи банковской карты, записаться на прием к специалисту.

При помощи таких приложений совсем скоро можно будет проводить любые транзакции, вкладывать денежные средства.

Многие часто задаются вопросом, куда вложить деньги в 2021 году. Ответ прост: приобрести цифровые активы. При помощи такой трансформации все привычные для человека процессы станут гораздо проще и безопаснее. За счет отсутствия посредников все сделки будут гораздо дешевле.

Валютный протокол – отличная возможность трансформировать стандартные фиаты в цифровые активы и навсегда забыть о таких явлениях, как скачки валюты или инфляция.

Как показывает практика, те, кто успел приобщиться к тренду до начала пика его популярности, всегда получают определенную выгоду.

В случае возникновения вопроса, куда вложить деньги в 2021 году, ответ будет только один – в современные цифровые активы.