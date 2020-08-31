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Toyota Fortuner в новом издании

31.08.2020 17:46

Toyota Fortuner в новом издании

Toyota Fortuner представляет собой пятидверный внедорожник, относящийся к категории среднеразмерных. Он разработан по классическим канонам: кузовная конструкция на базе рамы, активируемый полный привод, нарезной задний мост. Целевой аудиторией авто стали семейные мужчины с достаточно высоким доходом, которые имеют несколько детей и желают управлять универсальным автомобилем, чтобы поехать на отдых или просто прокатиться по бездорожью. Теперь любой может купить Toyota Fortuner у официального дилера.

Особенности второго издания

Автомобиль стал намного привлекательнее предшествующей модели за счет облачения в корпоративный стиль, характерный для представителей японской марки:

  • Главная оптика узкая, выглядит так, словно прищурилась;
  • Имитация клыков на переднем бампере;
  • Контуры фонарей сзади слегка размашисты;
  • Монументальная корма, которая выглядит достаточно массивной;
  • Обилие хрома в декорировании;
  • Подоконная линия с всполохами над задним колесом.

Интерьер Toyota Fortuner второго воплощения соответствует легковым представителям марки: трехспицевый мульти-руль с множеством функций, панель с оптитронными приборами в сочетании с экраном бортового компьютера, на котором отображается вся актуальная информация, передовая высокотехнологичная центральная консоль, на которой размещен экран на 7 дюймов блока мультимедиа и блок конфигурирования двухзонным климат-контролем. На верхней части передней панели есть электронные часы.

Если вы намерены купить Тойота в Уфе, то заинтересуетесь и тем, как Toyota Fortuner выглядит изнутри. В качестве материалов убранства используется качественный пластик, кожа и вставки из металла. Кожа доступна в дорогостоящих комплектациях, где она используется для сидений, рычага КПП и рулевого колеса.

Во всех версиях авто второй конфигурации установлено семь сидений: комфортабельные кресла первого ряда, трехместный задний диван, а также сидения третьего ряда, на которых комфортнее всего будет детям. Если автомобиль полностью загружен пассажирами, в багажнике практически не остается места.

При необходимости можно сложить второй и третий ряды сидений, чтобы существенно увеличить возможности авто в плане перевозки груза. Запасное колесо нормальных размеров прикреплено под днищем.

Моторная мощь

На российский рынок поставляется Toyota Fortuner с двумя моторами с четырьмя цилиндрами:

  • Дизельный двигатель на 2,8 литра с интеркулером, турбонаддувом и 16-клапанным ГРМ, выдающий 177 л. с.;
  • Бензиновый атмосферный мотор на 2,7 литра с 16-клапанным ГРМ, системой распределенного впрыска, выдающий 166 л. с.

Коробка-автомат на 6 ступеней поставляется с обоими видами двигателей, а с бензиновым может поставляться еще и механическая на 5 ступеней. Как и новый Toyota Highlander 2020, цена которой зависит от комплектации, Фортюнер является полноприводным авто.

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