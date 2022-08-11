Торговля биткойном

Торговля криптовалютой – неотъемлемая часть работы финансового рынка. При этом очень важным вопросом, имеющим огромное значение в успехе трейдера, является выбор криптовалютной торговой пары.

Использование торговых ботов и криптовалютных калькуляторов

Криптотрейдинг возможно автоматизировать очень просто с ботом для торговли криптовалютами. До настройки бота вначале настраивается точка доступа. Это делается с помощью «мастера», который поможет провести данную процедуру, и биткоин робот облегчит трейдеру работу, используя автоматическую торговлю криптовалютой.

Главными приоритетами торгового робота является обеспечение надежности и безопасности процесса торговли. Торговые роботы не хранят средства. Роботу доступна учетная запись на бирже посредством API-ключей лишь для осуществления торгов. Свои средства контролирует сам трейдер.

При желании узнать, как рассчитывается криптовалютная прибыль, обычно для этого достаточно выполнение вручную нескольких несложных подсчетов. Но чаще всего, в таком случае, нужен crypto calculator прибыли для экономии времени, когда необходим расчет сотен сделок с многими переменными. Таким образом, хорошая идея, когда данная платформа делает все подсчеты за трейдера, так как эти действия — вопросы больших временных затрат.

Стратегия торговли

В каждую пару водит две валюты, к примеру, Bitcoin и Ethereum. Первую криптовалюту считают базовой, а вторую валютой котировки. Для проведения торгов с Bitcoin, трейдер должен придерживаться следующего алгоритма:

проверка валюты котировки на бирже;

определение тенденций;

анализ графиков;

проверка объема торговли;

проверка волатильности.

На изменение цен влияют разные события, поэтому трейдер всегда должен отслеживать их. Знать тенденции роста и падения криптовалюты необходимо, и, анализируя графики криптовалют, легче всего увидеть тренды. После следует определить объемы торговли криптовалютой, при этом важно, чтобы они были достаточными. Получение прибыли легче при нестабильном рынке, поэтому очень большое значение имеет параметр – волатильность.

При существенных ценовых движениях, показатель волатильности высокий, и наоборот. Но следует знать, что при наличии высокой волатильности возрастают риски. Для определения волатильности торговой пары, можно провести анализ графиков или воспользоваться индикатором.