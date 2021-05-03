ТОП смартфонов 2020 года

2020 год преподнес пользователям смартфонов много новых вариантов для покупок. Всемирная пандемия не стала препятствием на пути к развитию среди производителей. На рынке появились новые бренды, а некоторые ушли на задний план.

В 2020 году начали развиваться новые тренды смартфонов:

повышение частоты обновления картинки на экране;

увеличение емкости батареи;

усовершенствование камер;

боковое расположение сканера отпечатка.

Производители предоставляют большой выбор смартфонов. Рассмотрим же самые топовые модели.

Бюджетные смартфоны

Самый мощный смартфон из данного сегмента – Xiaomi Redmi Note 8. Он имеет 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Смартфон оснащен 4 основными камерами, главная из которых имеет разрешение 48 Мп. Фронтальная камера – 13 Мп. Также она имеет встроенное приложение, которое делает небольшой апгрейд внешности: макияж, ретушь и эффект боке. Видео записываются в форме 4К. Экран имеет хорошую яркость и насыщенность цветов. Xiaomi Redmi Note 8 работает на операционной системе Андроид 9.0.

Xiaomi Redmi Note 8 оснащен быстрой зарядкой и хорошей продолжительностью работы. При просмотре видео, заряда хватит примерно на 14 часов работы.

У смартфона присутствует разъем для наушников и даже ИК-порт. Слот для второй сим-карты может стать местом для карты памяти. К сканеру отпечатков также добавили способность распознавания лиц.

Honor 9A соответствует всем трендам, пришедшим в 2020 году.

Смартфон имеет тройную 13-мегапиксельную камеру. Несмотря на бюджетность модели, качество снимков при дневном отличное. Рассчитывать на качественные фотографии в темноте не стоит.

Преимуществом данного смартфона является батарея емкость 5000 мА. Благодаря ей можно использовать телефон без подзарядки до двух дней.

Флагманы

В рейтинги лучших смартфонов обязательно включается компания Samsung. В 2020 году ее представляет Galaxy S20+.

Смартфон имеет трендовые 4 камеры: 12 Мп основная и 10 фронтальная. Ночной режим съемки впечатляет своим качеством. Экраны телефонов Samsung всегда отличались хорошим качеством. Картинка получается яркой и контрастной, что прекрасно подходит для просмотров фильмов. Даже солнечный свет не станет помехой.

Корпус смартфона, в отличие от бюджетных вариантов, сделан из металла со стеклянным покрытием. Особенностью данной модели можно считать то, что она оснащена функцией беспроводной зарядки и больше не имеет входа для наушников.

Следующая модель, заслуживающая внимания – Xiaomi Mi 10. Производители наградили смартфон большой встроенной памятью – 256 Гб. Камера просто впечатляет – 108 Мп основная и 20 Мп фронтальная.

Диагональ экрана в 6,67 дюйма подходит для игр и просмотра видео. Батарея также имеет возможность беспроводной зарядки и способна работать почти 19 часов.

Xiaomi Mi 10 поддерживает только один слот для сим-карты и оснащен функцией бесконтактной оплаты.