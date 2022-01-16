ТОП Форекс брокеры в России, которым доверяют трейдеры

Сегодня прожить на одну зарплату на территории СНГ становится реально серьезной квестовой задачей, которую скоро могут включить в сериал «Игра в кальмара». Чтобы не остаться на обочине жизни и существовать в сплошных проблемах и лишениях, люди ищут возможность подработки. Вариантов много, но не все они одинаково эффективны и не каждый человек способен их реализовать. Из доступных каждому и действительно прибыльных занятий можно назвать трейдинг на Форекс бирже. Это не так сложно, как может показаться, но надо выбрать хорошую брокерскую контору, чтобы повысить свои шансы на успех. Лучшие Форекс брокеры предлагают все инструменты и возможности, чтобы даже новички быстро начали получать первую ощутимую прибыль.

ТОП брокеров, с которыми работают пользователи в России

Российские трейдеры знают множество брокерских контор, которые показывают хорошую эффективность в работе, но есть немало таких компаний, которые не оправдывают надежды пользователей. Рассмотрим топ Форекс брокеров России, которым есть смысл доверять:

Робофорекс. Эта контора занимает по многим рейтингам первые места. Популярность БК обеспечивается тем, что здесь достаточно низкий порог вхождения в плане финансовых вложений, есть возможность работать с сайтом компании на русском языке, удобные инструменты для работы с активами и сделками;

Альфа Форекс. Контора работает под контролем регулятора ЦБ России, существует уже давно, с самого 1990 года, что дает оправленную уверенность пользователям;

Финам. Компания также принадлежит к старейшим в РФ, функционирует с 1994 года, позволяет работать с финансовыми инструментами на русском языке, открывает возможность торговать многими ценными активами и ресурсами;

Forex4you. Еще одна неплохая контора, которая собрала вокруг себя сотни тысяч пользователей. Находится компания под юрисдикцией США, что открывает для пользователей определенные дополнительные возможности, особенно в плане налогообложения.

Существует еще множество брокеров достойного уровня, на которых стоит обратить внимание. Каждая из них имеет свои особенности и преимущества, с которыми надо ознакомиться перед тем, как принимать решение о выборе того или иного брокера.

В целом, Форекс действительно позволил многим людям начать зарабатывать, но для этого также придется постараться. Мир финансов требует внимательности и аккуратной работы, тогда можно получить реальные шансы на успех.