Сегодня на российском финансовом рынке лидируют брокеры Открытие, БКС, EXANTE, обладающие самыми низкими тарифами и удобными сервисами: условиями ИИС, прямым доступом к американским и международным биржам.

Также отличаются Топ Брокеры России от других брокерских компаний выгодными процентными ставками, условиями доверительного управления, автоследованием, роботизацией торговых процессов и другими брокерскими услугами.

Рейтинг российских брокерских компаний

На сегодняшний день наиболее успешной является работа следующих компаний:

EXANTE — новая финансовая компания, основанная в 2011 году, с главным офисом на Мальте, предоставляет для клиентов широкий спектр инвестиционных услуг, имеет лицензию.

УРАЛСИБ является крупной финансовой компанией, основанной в 1988 году. Для клиентов оказываются брокерские услуги банка Уралсиб, сегодня – это одна из самых известных российских финансовых групп.

Абсолют банк – крупнейший российский банк, ведет активную финансовую деятельность. Также в семидесяти отделениях предоставляются брокерские услуги Абсолют банка для населения всей страны.

«Открытие» — известная московская банковская компания, занимается оказанием инвестиционных и страховых услуг, брокериджем, производит управление активами. «Открытие» — лидер по числу сделок клиентов на биржах.

БКС — крупное объединение финансовых компаний России, основанное в 1995 году, с главным офисом, находящимся в Новосибирске, занимается также интернет-трейдингом.

ITinvest — лидер среди компаний, занимающихся интернет-трейдингом, ее деятельност4ь высоко оценивается профессионалами фондовых рынков по всем параметрам, соответствует всем запросам взыскательных пользователей.

FIBO Group — международное объединение финансовых компаний, основанное в 1998 году, ведущих маржинальную интернет-торговлю на биржах CFD и FOREX.

Влияние на брокерский бизнес банков России

Произошло существенное снижение комиссий, благодаря чему брокерская деятельность находится на уровне рентабельности. Отмечается, что снижение тарифов и возросшая конкуренция в брокерском бизнесе произошли вслед за активным развитием брокерских сервисов в банковских структурах, для частных инвесторов.

Банки продолжают развивать эти направления, что является серьёзной угрозой для брокерских компаний, вынужденных снижать тарифы, которые, в свою очередь, стали более выгодными, а сервисы удобными.