Каждая программа для редактирования фото на компьютере хороша по-своему: одни предлагают автоматические функции, вторые — много ручных настроек, а третьи — большой набор кистей для рисования и ретуши. В статье расскажем про 7 лучших редакторов на начало 2023 года, а также рассмотрим плюсы и минусы каждого. Если хотите еще больше вариантов — читайте полный обзор фоторедакторов для ПК.

Adobe Photoshop

ОС: Windows / macOS

Язык: мультиязычный

Лицензия: платная

Известный профессиональный фоторедактор, которым пользуются художники, фотографы и дизайнеры. В программе можно рисовать, делать цветокоррекцию, ретушь снимков и фотомонтаж. Главная особенность Photoshop — удобная работа со слоями и масками.

Этот фоторедактор скачать бесплатно на русском языке можно только на 7 дней, потом потребуется подписка. Программа сложная и требует много времени на освоение, поэтому за пробный период вы успеете изучить только базовые функции.

Плюсы:

более 50 инструментов для обработки фото;

есть встроенный набор фильтров и эффектов;

можно обрабатывать фотографии в RAW-формате;

постоянные обновления, добавление новых функций.

Минусы:

сложный интерфейс, рассчитанный на опытных пользователей;

высокие требования к ПК — ОС Windows 10 или 11, оперативная память 16 ГБ, графический процессор с поддержкой DirectX 12;

лицензию в России сейчас купить не получится.

ФотоМАСТЕР

ОС: Windows / macOS

Язык: русский

Лицензия: платная

Редактор фотографий с простым и понятным интерфейсом. С ним разберутся даже начинающие пользователи, а результат будет не отличить от профессиональной обработки. Всплывающие подсказки и подробные инструкции на официальном сайте помогут быстро освоить все инструменты.

Новички оценят большое количество пресетов и автоматических функций для простой обработки изображении. Более опытные пользователи могут воспользоваться ручной настройкой, чтобы добиться желаемого результата.

Плюсы:

множество автоматических функций — цветокоррекция, ретушь, замена фона выполняются за пару кликов;

100+ готовых фильтров и эффектов;

среди ручных настроек — работа с каналами, регулировка резкости, удаление дефектов;

поддерживает работу с RAW-форматом;

работает на слабых компьютерах и ноутбуках.

Минусы:

бесплатный период ограничен по времени.

ФотоМОНТАЖ

ОС: Windows

Язык: русский

Лицензия: платная

Бюджетный и удобный аналог Фотошопа. Позволяет работать со слоями, создавать эффект двойной экспозиции, оформлять коллажи. В ФотоМОНТАЖе есть набор современных эффектов 3D Lut, которые помогут быстро стилизовать снимки.

Эта программа для редактирования фотографий на компьютере предлагает те же инструменты, что и Photoshop — выделение, рисование, продвинутая ретушь и т.д. При этом автоматических функций здесь больше — среди них автоулучшение, удаление и замена фона в один клик — так что она подходит новичкам.

Плюсы:

30+ готовых фильтров для быстрой стилизации фото;

есть возможность добавлять свои пресеты 3D Lut;

возможность добавить на фото снег, дождь, радугу и другие природные явления;

работа со слоями проще, чем в Photoshop.

Минусы:

пробный период — 5 дней;

не поддерживается на macOS.

Adobe Lightroom

ОС: Windows / macOS

Язык: мультиязычный

Лицензия: платная

Профессиональные фотографы используют этот софт для цветокоррекции. Кроме нее в программе есть продвинутое удаление объектов с учетом содержимого и распознавание людей на фото. Разработчик постоянно выпускает обновления, в которых добавляет поддержку новых моделей камер и объективов, так что приложением могут пользоваться большинство фотографов.

Однако Lightroom, как и Photoshop, в России сейчас недоступен. Узнать про их популярные аналоги можно на сайте https://free-photoshop-rus.ru.

Плюсы:

есть версии для большинства современных ОС, в том числе для iOS и Android;

содержит встроенные ИИ-пресеты для быстрой обработки снимков;

синхронизация позволяет редактировать одно фото с разных устройств;

функция пакетной обработки — можно работать с любым количеством картинок за раз;

есть интеграция с Adobe Photoshop.

Минусы:

нет возможностей для продвинутой ретуши;

сложный интерфейс для новичков;

работает только на новых версиях ОС и мощных компьютерах — требования те же, что и у Photoshop.

GIMP

ОС: Windows / macOS / Linux

Язык: мультиязычный

Лицензия: бесплатная

Аналог Photoshop, который также позволяет работать со слоями и масками. GIMP высоко ценят художники за большое количество функций для рисования. Обрабатывать фотографии и картинки в редакторе тоже можно, хотя настроек для этого меньше, чем в аналогах.

Главный плюс программы — возможность скачать фоторедактор на компьютер бесплатно и использовать его неограниченное время. ПО распространяется с открытым исходным кодом, его может менять кто угодно, поэтому загружать софт лучше только с официального сайта — иначе велик риск нарваться на вирусы.

Плюсы:

можно установить плагины и получить дополнительные инструменты;

поддерживается на большинстве ОС, даже на Linux;

среди продвинутых инструментов для рисования — различные кисти, аэрограф, имитация текстур.

Минусы:

сложный интерфейс, который не подходит для новичков;

нет обработки рисунков с цветовым профилем CMYK;

в обновлениях редко добавляются новые функции.

Paint.NET

ОС: Windows

Язык: мультиязычный

Лицензия: бесплатная

Простая программа для новичков. Paint.NET подходит только для базовой обработки фотографий — кадрирования, отражения, вставки надписей. К нему также можно установить дополнительные плагины, которые немного расширят функционал.

Этот бесплатный фоторедактор для компьютера тоже получится скачать на русском языке, но у большинства плагинов перевода нет. Так что если вы установите дополнительные инструменты, будьте готовы к тому, что они будут англоязычными.

Плюсы:

простой бесплатный вариант;

поддерживает работу со слоями;

можно использовать на слабых компьютерах и старых версиях ОС.

Минусы:

предлагает только базовые инструменты;

установить можно только на Windows;

мало функций по сравнению с другими простыми программами.

Домашняя Фотостудия

ОС: Windows

Язык: русский

Лицензия: платная

Еще один простой редактор изображений, подходящий для слабых ПК. В нем есть все базовые функции: настройки контраста, яркости и резкости, а кадрирование здесь можно настроить вручную или выбрать готовые пропорции. Помимо этого есть возможность добавлять надписи, рамки, удалять и менять фон.

Большая коллекция эффектов позволяет в один клик стилизовать снимки под старину, добавить дождь или снег, улучшить портрет. В Домашней Фотостудии также получится создать календари и открытки со своими фотографиями, сохранить их в нужном формате и распечатать.

Плюсы:

1000+ шаблонов для оформления фото;

функция автоматической замены фона;

90+ стилей текста;

есть история действий — в любой момент можно отменить несколько изменений.

Минусы:

ограниченное время бесплатного использования софта.

Подведем итоги

Хороших фоторедакторов сейчас много. В международной среде лидерами остаются Adobe Photoshop и Lightroom — сложный дорогостоящий софт для профессионалов. Эти редакторы действительно предлагают множество продвинутых инструментов и функций, но из России сейчас купить их не получится.

Российские разработчики не отстают от зарубежных. Домашняя Фотостудия и ФотоМАСТЕР предлагают множество фильтров, эффектов и автоматических настроек, которые помогут даже новичкам добиться профессиональных результатов. А новинка прошлого года — ФотоМОНТАЖ — предлагает те же функции, что и Фотошоп, но при этом имеет более простой и удобный интерфейс, подходящий и для начинающих пользователей. Перечисленные программы стоят дешевле зарубежных и, в отличие от них, не требуют продлевать подписку ежемесячно.

Среди бесплатных программ лучшими можно назвать GIMP и Paint.NET. Количество их функций уступает платным вариантам, но это настоящее спасение для тех, кто не может позволить себе платный софт.