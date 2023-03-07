ТОП-5 прокси-расширений для работы с браузером Opera

Браузер Opera с каждым днем привлекает внимание все большего количества пользователей. Он заметно быстрее, умнее и безопаснее поисковых систем, установленный на ПК по умолчанию. С его помощью вы сможете просматривать странички без рекламы как на компьютере, так и на смартфоне, планшете, будете легко и быстро обмениваться файлами. У пользователей также есть возможность воспользоваться бесплатным VPN, общаться с друзьями, коллегами непосредственно в браузере, работать с крипто-кошельками и пр. Неограниченные возможности Opera готова предложить геймерам, аналитикам, дизайнерам, маркетологам, работникам службы поддержки и пр.

Да, браузер обеспечивает неплохой уровень безопасности и анонимности при работе в интернете, но все же, в ряде случаев этого недостаточно. Необходимы более мощные инструменты, способные гарантировать 100 % защиту. Наиболее эффективно с поставленной задачей способны справиться прокси-серверы. Они надежно скроют реальный IP-адрес вашего ПК и его местоположения, обеспечат обхождение региональных блокировок, позволят одновременно продвигать множественные аккаунты, не опасаясь бана со стороны социальных сетей.

Рассмотрим более подробно самые популярные расширения прокси для Opera, остановимся на настройках, подскажем, где купить надежные серверы для работы с этим браузером.

Лучшие прокси-расширения для Оперы

Современный рынок предлагает потребителям большой выбор различных продуктов для эффективной и безопасной работы в интернете. Если вы используете для выхода в сеть браузер Opera, хотите обеспечить себе абсолютную анонимность и безопасность взаимодействия со Всемирной паутиной, обратите внимание на следующие расширения прокси:

Proxy Finder (IP Switcher). Proxybonanza Proxy Manager. Hide My IP. Proxy Switcher & Manager. SimpleProxy.

Каждый из этих продуктов имеет ряд уникальных преимуществ, поэтому сложно сказать, какой з них лучше, какой хуже. Надо исходить из специфики предстоящих работ, и уже на этом основании делать выбор. Мы же рассмотрим более подробно особенности каждого плагина, что поможет вам в последующем более легко и просто определиться с оптимальным продуктом.

Proxy Finder (IP Switcher)

Плагин Proxy Finder (IP Switcher) привлекает внимание пользователей привычным классическим интерфейсом, понятным на интуитивном уровне. Это его делает его удобным и простым в работе. Достаточно просто нажать на иконку расширения, чтобы подобрать сервер и страну, через которую будет осуществляться последующая работа. Также программа позволяет использовать собственные приватные прокси, что способно обеспечить максимально эффективную и безопасную работу в сети.

Среди иных отличительных особенностей плагина Proxy Finder стоит выделить:

возможность переключения прокси вручную или же автоматически, в соответствии с предварительно выполненными настройками;

наличие анимированных кнопок, отображающих режим работы сервера (ON или OFF);

поддержка наиболее популярных протоколов интернет-соединения: HTTP, HTTPS, SOCKS (версия 4 и 5).

Каких-то супервозможностей и передового дизайна от этого плагина ждать не стоит. Но со своими прямыми обязанностями он гарантированно справится.

Proxybonanza Proxy Manager

Обеспечивает простое и эффективное управление прокси-сервером в процессе обеспечения анонимной работы в сети. Автозаполнение логина и пароля в процессе авторизации – одна из «фишек» этого плагина, которую многие пользователи оценили по достоинству. Продуман здесь и процесс наполнения базы прокси: можно заранее в формате CSV сформировать свой перечень серверов, сохранить его себе на ПК, а далее уже просто загрузить в программу.

Другие отличительные черты Proxybonanza Proxy Manager:

возможность использовать в работе несколько серверов, переключаясь между ними по мере необходимости;

гибкое управление прокси: переключение, удаление в один клик;

отображение полной информации об используемых серверах: IP-адрес, порт, местоположение и прочие технические данные.

Hide My IP

Hide My IP – плагин, который поможет не только надежно скрыть персональные технические данные вашего персонального компьютера, но и обойти региональные блокировки. Он позволяет использовать в работе как приватные прокси, так и пользоваться встроенной библиотекой серверов. В базовом варианте приложение бесплатно для пользователей, но, если хотите получить более широкие функциональные возможности, необходимо будет приобрести платную версию софта.

Среди других отличительных моментов расширения выделим:

наличие во встроенной библиотеке большого количества серверов из 77 регионов;

возможность бесплатно на протяжении 3-х дней протестировать платную версию приложения;

простой, логически понятный и удобный в работе интерфейс;

включение/отключение/переключение прокси при помощи одного клика.

Proxy Switcher & Manager

Пользователи Proxy Switcher & Manager в первую очередь отмечают простоту и удобство пользования плагином. Уже по самой иконке приложения (ее цвету) можно понять, активен ли прокси-сервер в данный момент или нет. Расширение может работать в нескольких режимах, в том числе и в PAC Script – обеспечивает возможность глубокой настройки маршрутизации, что откроет перед специалистами новые возможности для решения сложных и неординарных задач.

Другие особенности Proxy Switcher & Manager:

возможность как ручной, так и автоматической настройки рабочих параметров серверов в браузере Опера;

вынесение основных инструментов на основную панель: обеспечивается доступ к ним путем одного клика;

открытый исходных код: предоставляет польз

наличие встроенного журнала ошибок, позволяющего отслеживать проблемы ователям возможность настраивать работу плагина под собственные потребности;в работе серверов.

SimpleProxy

Привлекает внимание большинства пользователей своей простотой. Гарантирует высокий уровень анонимности при выходе в интернет через браузер Opera, скрывает адрес, геолокацию, обеспечивает простое и эффективное управление прокси-серверами. Здесь нет спрятанных опций, сложных настроек, что делает плагин SimpleProxy действительно очень популярным среди пользователей. Более того, он поддерживает самые нужные для работы протоколы:

HTTP;

HTTTPS;

SOCKS4;

SOCKS5.

Также предусмотрена поддержка PAC скрипта.

Особенности настройки прокси

Принцип настройки прокси-серверов для работы с браузером Опера схож в каждом из плагинов. Рассмотрим тот процесс более подробно на примере SimpleProxy, как одного из наиболее популярных продуктов.

Изначально необходимо найти в интернете в свободном доступе плагин и скачать его себе на компьютер. Далее выполняем следующие действия:

Загружаем браузер Opera. В правом верхнем углу экрана находим иконку SimpleProxy – изображение двух разнонаправленных треугольников голубого цвета. Нажимаем на нее. Открывается маленькое окошко, в котором следует кликнуть на кнопку «Add Proxy». В новом окне вводим технические данные сервера. Необходимо указать имя, тип протокола. По которому будет осуществляться взаимодействие, протокол соединения, IP-адрес и порт прокси-сервера. Если работа с системой предполагает аутентификацию, то необходимо ниже в окошках ввести свой логин и пароль доступа. Нажимаем на «Save», тем самым сохраняя настройки.

По такому же принципу добавляем и другие прокси-серверы, присваивая каждому из них собственное, легко идентифицируемое имя. Как вариант – можно использовать название страны, через которую будет осуществляться соединение с интернетом.

В последующей работе вам необходимо будет просто кликнуть на иконку SimpleProxy, а далее отметить тот прокси-сервер, через который будет осуществляться работа.

Где взять прокси для расширений, работающий с Opera

Каждый из плагинов, который был рассмотрен выше имеет свой встроенный набор прокси. Но надо понимать, что этими серверами будут пользоваться и другие лица, выбравшие то же расширение, что и вы. И от этого может существенно страдать как анонимность и безопасность соединения, так и эффективность работ. Поэтому стоит обратить внимание на более надежное и стабильное решение – приватные прокси с неограниченным трафиком на канал. Такой продукт с широкими функциональными возможностями и по вполне разумной цене предлагает сервис MobileProxy.Space. Вы получаете лучшее решение как для личного, так и для коммерческого применения. Воспользуйтесь бесплатным 2-х часовым тестированием, чтобы лично убедиться в эффективности и надежности таких прокси-серверов.