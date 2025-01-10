Топ-10 самых популярных киберспортивных дисциплин

Компьютерный спорт зародился в 80-е годы прошлого столетия. В эпоху интернета он начал особенно бурно развиваться, сегодня его популярность во всем мире постоянно растет. За достижениями профессиональных геймеров следят сотни миллионов зрителей и все чаще делают ставки на киберспорт https://betcity.ru/ru/line/cybersport. В статье рассмотрим десять наиболее популярных дисциплин из этой области.

Dota 2

В продажу игра поступила в 2013 году, она относится к жанру MOBA. В ней две противоборствующие стороны, ими управляют два коллектива из пяти героев в каждом. Победа достанется тому, кто первым разрушит базу оппонента. Бойцы могут усиливать свои способности с помощью набранных очков опыта и волшебных вещей.

Звание чемпиона мира по Доте 2 присуждается на международном турнире The International. Общий размер призовых — 2,5 млн долларов (2024 год). Активная аудитория MOBA-стратегии насчитывает порядка 600 тысяч геймеров.

Counter-Strike 2

Тактический шутер выпущен в 2012 году и посвящен противостоянию террористов и спецназовцев. В состав противоборствующих команд входит по пять бойцов. В течение нескольких раундов группы должны выполнить игровые задания и остаться в живых.

В CS2 играет порядка 1 млн пользователей по всему миру. Самые большие соревнования по этому шутеру называются IEM и Blast Pro. Чемпионам мира вручают гонорар, исчисляемый сотнями тысяч долларов.

League of Legends

MOBA-игра во многом напоминает вторую Доту. В придуманном мире League of Legends сражаются два коллектива, в состав которых входит по пять героев. Главная задача — разгром основной постройки оппонента. Боевые способности героев можно совершенствовать при помощи артефактов и полученных баллов опыта. Число поклонников League of Legends превышает 8 млн пользователей. Звание мирового чемпиона присуждается на мероприятии World Championship. Призовой фонд — 2,2 млн долларов (2024 год).

PUBG

Дисциплина относится к жанру «королевского боя». В битве может участвовать до сотни бойцов. Побеждает последний выживший игрок или коллектив (до четырех человек). Для улучшения боевых возможностей можно применять разное оружие и амуницию.

К наиболее крупным масштабным соревнованиям относятся PGC, PGS и PCL. Игра PUBG насчитывает около 800 млн поклонников. Призовые чемпионата мира — 1,5 млн долларов.

Fortnite

Приложение, поступившее в продажу в 2017 году, относится к жанру «королевского боя». В поединке участвует до сотни игроков. Уничтожать противников можно при помощи холодного и огнестрельного оружия. Победа достанется последнему уцелевшему. Основа приложения — графический движок Unreal Engine 5.

Ежегодно устраиваются соревнования под названием Esports World Cup. Призовые составляют 7 млн долларов. В «королевский поединок» играет более 200 млн человек.

Apex Legends

Шутер вышел в 2019 году. В соревнованиях принимает участие двадцать команд по три участника (или 30 по два). Битва может проходить в 4 режимах. У каждого бойца есть набор способностей и вооружения.

Победа присуждается последней уцелевшей команде. Титул чемпиона мира можно получить на соревнованиях Esports World Cup. Помимо этого проводятся мероприятия Twitch Con и TSM. На соревнованиях разыгрывается сумма в 2 миллиона долларов. Аудитория игры превышает 100 млн пользователей.

Overwatch

Шутер вышел в 2019 году. В виртуальном бою участвует две группы по 6 персонажей. Геймеры должны выполнить поставленные задачи в течение ограниченного срока. Участникам доступен широкий набор амуниции и вооружения.

Самые масштабные соревнования по шутеру Overwatch называются OWWC и ESET RS. Призовые чемпионата мира составляют один миллион долларов. Аудитория приложения — 15 млн геймеров.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Командная стрелялка вышла в 2015 году. Она проводится в замкнутых помещениях, состоящих из разрушаемых элементов. Бои идут между двумя командами по пять человек. В ходе сражения они должны выполнять различные задания.

Победа в поединке приносит баллы опыта и игровые звания. Призовые мирового чемпионата составляют 2 миллиона долларов. К крупным турнирам относятся Six Invitational и Wildcard Restart. Аудитория шутера составляет 20 млн человек.

Hearthstone

Виртуальная игра, сделанная по мотивам стратегии Warcraft, вышла в 2014 году. Пользователям доступно несколько режимов. Карточная игра содержит стратегическую составляющую. Победа достается киберспортсмену, который первым уничтожил героя противника. Поединок длится порядка 15 минут. Призовой фонд чемпионата мира World Championship превышает 350 тысяч долларов. Игра Hearthstone насчитывает более 100 млн поклонников.

FIFA

Футбольный симулятор имитирует реальные командные соревнования. Киберспортсмен может формировать команду из существующих или созданных игроков. Симулятор отличается высоким уровнем реализма.

Призовой фонд чемпионата мира по EA Sports FC 24 превышает 1 млн долларов. Аудитория симулятора составляет около 11 млн пользователей.

Виртуальные соревнования стали полноценным видом спорта в начале 21 века. Аудитория компьютерных игр постоянно растет. Зарплата и гонорары профессиональных геймеров также постоянно увеличиваются. Виртуальный спорт, без сомнения, ждет большое будущее, а киберспортсменов — олимпийские медали.