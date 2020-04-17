Топ-10 лучших смартфонов 2020 года

Рынок смартфонов не стоит на месте, поэтому сделать выбор непросто. Чтобы избежать трудностей и не тратить лишнее время на анализ и сравнение моделей, мы подготовили топ лучших смартфонов 2020 года в разных ценовых категориях. Тут есть как дорогие флагманы, так и бюджетные устройства. Если вам понравилась модель подороже, но кошелек не позволяет купить ее – рассрочка в Sunlight позволит не отказываться от мечты и приобрести именно тот девайс, который хочется.

Десятка хороших смартфонов 2020

Топ-10 смартфонов разных ценовых категорий в 2020 году выглядит так:

Xiaomi Redmi Note 8T;

Samsung Galaxy M31;

Samsung Galaxy Note 10 Lite;

Samsung Galaxy S20;

Xiaomi Mi Note 10;

Xiaomi Mi 10 Pro;

Apple iPhone 11 Pro Max;

Oppo Find X2 Pro;

Samsung Galaxy S20 Ultra;

Xiaomi Black Shark 3 Pro.

Xiaomi Redmi Note 8T – лучший бюджетник

Лучший среди доступных смартфонов в 2020 году. Он оснащен качественным экраном Full HD, емкой батареей на 4000 мАч, качественной камерой на 48 Мп и чипсетом Snapdragon 665. Среди конкурентов в своей ценовой категории он выделяется наличием модуля NFC, используемого для бесконтактной оплаты.

Samsung Galaxy M31 – доступный долгожитель

Недорогой смартфон, оборудованный огромной батареей на 6000 мАч. Благодаря чипу Exynos 9611 и экономичному OLED-экрану он демонстрирует выдающуюся автономность. Также девайс радует основной камерой на 64 Мп и фронталкой на 32 Мп, которые понравятся любителям фото.

Samsung Galaxy Note 10 Lite – фаблет со стилусом

Облегченная версия прошлогоднего флагмана, которая компактнее и дешевле. Став доступнее, смартфон получил уменьшенный экран на 6,7″ с разрешением Full HD (вместо 3К у Note 10+), но сохранил особенность в лице стилуса. Девайс также оборудован 3 камерами на 12 Мп сзади и на 32 Мп спереди, батареей на 4500 мАч и быстрым чипсетом Exynos 9810.

Samsung Galaxy S20 – компактный флагман

Мощный флагманский смартфон для тех, кому не по душе современные «лопаты». Он оснащен дисплеем на 6,2″ с 3К-разрешением и по размерам сравним со старыми моделями на 5″. Внутри установлен чипсет Exynos 990, 8/128 ГБ памяти. Батарея на 4000 мач поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку. За фото и видео сзади отвечают три камеры: на 12, 64 и 12 Мп, а спереди – на 10 Мп.

Xiaomi Mi Note 10 – недорогой камерафон

Доступный смартфон с одной из лучших фотокамер на рынке, оснащенный железом среднего уровня. Это лучший аппарат для тех, кто не желает переплачивать за лишнюю мощность, но хочет отличную камеру. Сзади установлено 5 матриц: на 108, 12, 20, 5 и 2 Мп, а спереди – 1 на 32 Мп. Радует гаджет и огромной батареей на 5200 мАч.

Xiaomi Mi 10 Pro – мощный и доступный

Альтернатива для тех, кто хочет хорошую камеру, но и на железе экономить не планирует. Этот девайс тоже является одним из лучших камерафонов. Он оснащен матрицами на 108, 12, 20 и 8 Мп сзади, а спереди – на 20 Мп. Внутри используется чипсет Snapdragon 865, за автономность отвечает аккумулятор на 4500 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядкой.

Apple iPhone 11 Pro Max – «яблочный» лидер

Не нуждающийся в рекомендациях флагман Apple. Он оборудован QHD-экраном на 6,5″, батареей на 4000 мАч, мощнейшим чипсетом и отличными камерами. Аппарат имеет 3 матрицы на 12 Мп сзади и 1 спереди. Если в плане фото он похож на конкурентов, то в съемке видео опережает большинство моделей.

Oppo Find X2 Pro – флагман для фотографов

Флагманский смартфон в стильном дизайне с 3К-экраном, но главная его особенность не в этом. Аппарат оснащен тройной камерой: две матрицы имеют разрешение 48 Мп, а одна – 13 Мп и оснащена перископической оптикой. Благодаря такому набору девайс великолепно снимает и обычные фото, и с зумом, и широкоугольные.

Samsung Galaxy S20 Ultra – большой и топовый

Увеличенный флагман Samsung с 3К-экраном на 6,9″, мощным железом, основной камерой на 108 Мп и батареей на 5000 мАч. Также у него есть громкие стереодинамики, до 16/512 Гб памяти и уникальная поддержка записи видео в 8К.

Xiaomi Black Shark 3 Pro – игровой монстр

Закрывает подборку, в которую включены лучшие смартфоны 2020 года, Xiaomi Black Shark 3 Pro. Это геймерский аппарат, оснащенный мощным железом (чипсет Snapdragon 865 и до 12/512 ГБ памяти), батареей на 5000 мАч, специальными кнопками для игр, стереодинамиками и экраном на 7,1″. Несмотря на большую мощность, он не перегревается благодаря продуманной системе охлаждения на теплотрубках. Поэтому Black Shark 3 Pro – лучший смартфон для любителей игр в 2020 году.