Acer Swift Go 14 – лучшая веб-камера. Веб-камера стала частью нашей учебной жизни, особенно в эпоху онлайн-обучения. Если ищут ноутбук с отличной веб-камерой, то Acer Swift Go 14 — лучший выбор. Этот ноутбук оснащен современной веб-камерой, которая обеспечивает четкое изображение и отличное качество видео.

Microsoft Surface Laptop Go 3. Для студентов, которые проводят много времени, печатая свои работы и заметки, важно иметь удобную и удобную клавиатуру. В этом случае Microsoft Surface Laptop Go 3 —идеальный выбор. Этот ноутбук оснащен высококачественной клавиатурой, которая обеспечивает удобство и отличную отдачу. Печатать на Microsoft Surface Laptop Go 3 — настоящее удовольствие. Кроме того, этот ноутбук имеет компактный и легкий дизайн, что делает его отличным спутником для студентов в поездках и на лекциях.