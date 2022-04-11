Тонкости и нюансы выгодной продажи неиспользованных картриджей для принтеров

Принтер относится к категории обязательного офисного оборудования. Устройство используется для печати рабочих документов и текущих отчетов компании. Бесперебойная работа принтера обеспечивается своевременной заменой картриджей. Поэтому многие организации приобретают расходные материалы (картриджи) впрок, чтобы они всегда были под рукой. Зачастую закупка расходников происходит для нескольких однотипных устройств, используемых в офисах. И если в дальнейшем осуществляется модернизация офисного оборудования, включая замену копировальной и печатной техники, остаются неиспользованные расходные материалы. Сложности с поиском применения неиспользованных картриджей могут возникнуть и в том случае, если ранее установленное копировальное оборудование вдруг вышло из строя и не подлежит ремонту.

Зачем продавать неиспользованные картриджи?

Часто приобретенные заранее расходные материалы складируются в специально отведенных для этого местах и со временем утилизируются. Многие даже и не думают искать покупателей для неиспользуемых картриджей. Но ведь неликвид можно продать и очень выгодно. В зависимости от общего состояния картриджей, за них можно получить до 80% от их рыночной стоимости. В результате продавец получит дополнительные средства, освободит офисное помещение от лишних вещей, внесет свой вклад в защиту экологии.

Как продать расходники для принтера?

Выгодно продать картриджи можно через доску объявлений, социальные сети, сдать в комиссионный магазин или обратиться за помощью в специализированную компанию. Последний вариант наиболее предпочтительный, так как профильные организации всегда знают актуальные расценки на рынке и готовы предложить своим клиентам максимально выгодные для них условия сделки. Они принимают практически все популярные модели картриджей.

Существует несложный алгоритм действий, который поможет оперативно и выгодно сбыть расходники:

выберите профильную компанию для сделки;

созвонитесь с оператором;

договоритесь о встрече, во время которой специалист оценит состояние картриджа и его модель;

получите свои деньги.

Средства покупатель получает практически моментально. Возможен как наличный, так и безналичный расчет. Профильными компаниями осуществляется скупка картриджей для принтеров и копировальных аппаратов, факсов, МФУ на выгодных для продавца условиях.