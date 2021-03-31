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Типы расходомеров и область их применения

31.03.2021 16:48

Расходомеры — специально разработанные приборы для учета и измерения жидкости, газа, воздуха, сыпучих материалов или агрессивных, химически активных, жидких сред. Одним из надежных вариантов данного оборудования являются расходомеры «Стримлюкс».

Описание

ультразвуковой расходомерСчетчики учета представляют собой устройство, состоящее из корпуса, датчика, измерительного прибора. Любая часть конструкции приборов выполняется из материалов, устойчивых к воздействию неблагоприятных факторов(давление, вода, перепады температуры).

В зависимости от назначения и производителя устройство доукомплектовывается определенными элементами.

Применяемые критерии классификации — специфика применения и принцип действия.

Также используются для:

  • мониторинга работы скважины;
  • коммерческого, технологического учета;
  • для контроля определенных технологических процессов (подача, разгрузка сырья и т.д);
  • защиты оборудования при возникновении критических ситуаций.

Преимущества: длительный срок эксплуатации, точность измерения, возможность монтажа(демонтажа) без использования специализированных инструментов.

Характеристики основных разновидностей расходомеров

Основным узлом ультразвуковых счетчиков является передатчик ультразвуковых сигналов (УЗС). Принцип работы основан приборов основан на прохождении ультразвуковой волны через поток жидкости или газа. Отличие— возможность монтажа на трубопроводы большого диаметра. Недостаток — чувствительность к вибрациям.

Работа вихревых счетчиков основана на измерении перепадов колебаний, возникающих в потоке в процессе вихреобразования транспортируемой среды. Недостатки — чувствительность к температурным колебаниям.

Тахометрические расходомеры обладают подвижным(вращающимся) элементом, скорость которого идентична объема потока жидкости или газа. Преимущество — не требуется источник питания.

Кориолисовы счетчики учета разработаны на базовом физическом явлении появления ускорения при движении рабочей жидкости в вибрирующей трубке, которое приводит к появлению разности фаз колебаний подводящей и отводящей части сенсора. Отличительная особенность — осадки не влияют на точность измерения жидкости.

Работа расходомеров перепадов давления основана на измерении перепадов давления, которое возникает при прохождении потока транспортируемой среды через сужающее устройство. Достоинство — отсутствие движущихся элементов.

Области применения: нефетеобрабатывающая и добывающая отрасль, пищевая промышленность, ЖКХ, целлюлозно-бумажное производство, металлургия, энергетика и т.д.

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