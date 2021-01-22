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Тесты на коронавирус – особенности

22.01.2021 03:34

Тесты на коронавирус – особенности

Для того, чтобы остановить пандемию COVID-19, всемирная организация здравоохранения предлагает рецепт, который поможет быстро выявлять и изолировать зараженных людей. Речь идет о тестах, которые позволяют оперативно провести масштабную проверку на этот вирус. Вы сможете купить тесты на коронавирус оптом, ознакомившись с ассортиментом на сайте НАГРАДИОН. Оформить заказ у вас есть возможность прямо на сайте, буквально за несколько минут, после чего вы получите его с быстрой и удобной, безопасной доставкой. А самое главное, в указанное вам время.

Даже для людей без симптомов разумно проводить тесты на этот вирус. Анализы проводятся методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией. Это – наиболее точный и надежный метод диагностики вирусной инфекции, который позволяет определить даже небольшое количество РНК вируса в биологическом материале человека. Таким образом удается выявить болезнь в инкубационном периоде.

Отрицательный тест на коронавирус не является гарантией того, что человек не заразится вирусом в будущем, может быть, уже на следующий день. Поэтому в лабораториях Японии персонал тестируют каждые несколько дней. Повторный тест подтверждает, что человек уже излечился.

В мире появляется все больше тестов, с помощью которых удается определить наличие в организме коронавируса. Для проверки, инфицирован ли человек в настоящий момент, может ли он заразить других, чаще всего используют тест ПЦР, который проводится по методике полимеразной цепной реакции. В качестве альтернативы используют тест, который основан на методике изотермической амплификации ДНК, функционирует сходным с ПЦР образом.

И в том, и в другом случае у пациента с помощью ватной палочки берется из глотки проба слюны либо мокроты из легких. После этого из генетического материала извлекают один ген, размножают его и многократно увеличивается число его копий. С помощью агарозного электрофореза – определенной биохимической реакции, определяется наличие вируса в генетическом материале.

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Не болейте, а если и заболели, то обращайтесь к профессиональным врачам!

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