Тест летних шин размером 175/65 R14 ADAC 2018

Раздумываете, какие шины купить к предстоящему летнему сезону? Широкий выбор доступных моделей и производителей может вызвать у вас головокружение. На помощь приходят исследования экспертов автомобильного рынка. Ознакомьтесь с результатами престижных тестов ADAC 2018 года для размера 175/65 R14 и выберите идеальное решение для своего автомобиля.

Летняя резина 175/65 R14

Типоразмер 175/65 R14 чаще всего устанавливается на небольшие легковые автомобили, предназначенные для езды по городу. Его можно встретить в таких автомобилях, как: Ситроен С2, Мазда 2, Пежо 206, Опель Корса, Фольксваген Гольф, Рено Меган, Мерседес А-класс, Хонда Цивик, Ниссан Альмера, Форд Фиеста.

Не уверены, какой размер колес подходит?

Водитель может легко проверить это в руководстве по эксплуатации автомобиля, на крышке топливного бака или на двери. Типоразмер представлен в виде последовательности символов, например колеса 175/65 R14.

Лучшие шины размером 175/65 R14 по версии ADAC

Falken-Sincera SN832 Ecorun

Рекомендуется из-за:

Поведения на сухой дороге (1,6) – отличные параметры на дороге, автошины обязаны скругленному профилю, что повышает точность вождения;

Параметров на мокрой трассе (2.2) — поперечины с разными углами наклона снижают риск аквапланирования аж на 32% по сравнению с предшественником;

Расхода топлива (2,3) – современная технология 4D-Nano-Design и запатентованная смесь на основе кремнезёма гарантируют меньшее истирание и лучшую устойчивость к повреждениям.

Интересные факты о производителе: Falken уже несколько лет занимается продвижением элитной модельной группы «Falken Models» Линдли Хэнсон или Си Джей Гибсон.

Semperit Comfort-Life 2

Рекомендуется из-за:

Водозащитного исполнения (2.0) – двухфазный отвод жидкости через рифлёные центральные канавки и поперечные вырезы, обеспечивает защиту от аквапланирования;

Топливная эффективность (2,1) — характерная компоновка блоков с изогнутой структурой позволяет минимизировать сопротивление качению и обеспечить исключительную экономичность хода.

Езда по шоссе в летний сезон (2,3) – поперечные блоки оптимизируют передачу мощности двигателя на дорогу, позволяя наслаждаться динамичной управляемостью.

Интересные факты о производителе: название бренда происходит от латинского выражения «semper it», что означает «всегда в пути». Изначально компания занималась производством непромокаемой одежды.

Dunlop Street Response 2

Рекомендуется из-за:

Отличных параметров движения по сухой дороге (1,8) – специально разработанный сплющенный профиль обеспечивает до 8% большую площадь контакта с поверхностью;

Экономичной езды (1.9) — многоугольный протектор с комбинацией плоских и выпуклых поверхностей чрезвычайно обтекаем, что снижает сопротивление качению;

Беспрецедентной долговечности (2,5) — благодаря использованию бесшовного нейлонового бандажа и системы защиты обода автошина хорошо защищена от истирания или повреждений.

Интересные факты о производителе: Dunlop может похвастаться восемью чемпионскими титулами и 82 победами в Гран-при Формулы 1. Основатель бренда Джон Бойд Данлоп по профессии был ветеринаром.

Стоит знать!

ADAC уже насчитывает больше 20 миллионов официальных членов.

Немецкий автомобильный клуб занимается не только тестированием автошин, но также контролем и популяризацией дорожного движения, автоспорта и тестированием автомобильных аксессуаров. Одним из самых популярных направлений деятельности организации является тестирование детских сидений.

Стоит ли обращать внимание на тесты?

Интернет-магазин Автошины Ком рекомендует обращать внимание на тесты ведущих журналов, однако ассмортимент колесв Европе значительной мере отличается от того ,что есть на нашем рынке. Немаловажный момент, многие автолютели полагают ,купив более дорогие решения, автомобиль станет заметно лучше и взбитее. Однако тут заложены подводные камни, которые все почему то забывают:

При повреждении 1 колеса, докупить будет довольно сложно

Вы явно переплачиваете, поскольку хотите бренды представленные лишь в Европе (Фалкен ,Сепмерит и т.д. Данлос практически ушел с Восточной Европы)

Отдавайте предпочтения решениям, которые пользуются небывалым спросом у вас на рынке: Hankook Ventus Prime 4 (отличное поведение на мокрой и сухой дороге), Nexen-Roadstone N Blue HD Plus (одно из самых малошумных предложений), Lassa Competus H/P 2 (связь с Бриджстоун пошла на польщу, крепкая боковина и отличный ресурс).

Что стоит проверить перед покупкой?

Для более широкой перспективы тесты ADAC следует сравнить с результатами других организаций, таких как: Autobild, Autozeitung или Auto, moto und sport.

Перед совершением покупки также следует ответить на следующие вопросы:

Какой размер колес подходит на машину?

Какие параметры ожидаете от шин?

Какими маршрутами чаще всего путешествуете?

Какой стиль вождения предпочитаете?

Только правильно подобранные шины, отвечающие всем нашим потребностям, могут быть надежными и полностью удовлетворяющими.