TeraBox: решение проблемы недостатка памяти

Недостаток памяти на устройстве — наиболее популярная проблема современных геймеров. И если еще во время покупки можно понять, что вмещающий 16 ГБ информации смартфон не подойдет для новых игр с открытым миром или отличной графикой, то с ПК все не так однозначно.

Мы постоянно используем компьютер для совершенно разных целей. Это могут быть учеба, работа, игры, фильмы, производство контента. И цели закономерно меняются, чередуются. Если вы купили ноутбук пару лет назад, его назначение могло стать совершенно другим. Емкости, требующейся раньше для простых игр и просмотра фильмов, окажется мало для монтажа длинных роликов и установки чего-то действительно требовательного.

Необходимо срочно добавить памяти, что не всегда является возможным (энергозатратно, дорого и так далее). И как в такой ситуации не потерять возможность устанавливать новые игры и программы, сохранять памятные фото и видеоролики? Использовать облачное хранилище TeraBox!

Мы постоянно переживаем яркие моменты, читаем и смотрим интересные истории. Будет крайне обидно, если постепенно вы потеряете все ценные файлы. А это обязательно произойдет, когда для очередной установки потребуется удалить нечто из того, что на устройстве уже имеется.

Однажды я столкнулся с этой проблемой лицом к лицу. Пришлось быстро искать хранилище, куда я спокойно смогу загрузить все файлы.

Бесплатно, удобно, просто и безопасно

TeraBox — сервис, предоставляющий в распоряжение пользователю огромное хранилище, вмещающее 1024 ГБ информации. TeraBox может заменить по-настоящему современный жесткий диск. Уже сейчас хранилище используется для совершенно разных целей. Туда сохраняют рабочие файлы, игры, фото и видео, книги, фильмы и учебные материалы. Пользователи точно знают, что информация не будет утеряна (или не попадет в руки злоумышленников), к ней можно вернуться в любой момент.

TeraBox используют не только для сохранения информации с компьютера. Сервис пользуется огромной популярностью и у мобильных геймеров, экономящих на памяти смартфона. Большинству из них и 128 ГБ окажется мало! В такой ситуации невозможно не воспользоваться бесплатными 1024 ГБ в облачном хранилище.

TeraBox выгодно отличается от других схожих сервисов. Ранее некоторые компании предоставляли облачные хранилища с действительно широким функционалом бесплатно. Но те времена прошли. Сейчас владельцы сервисов, стараясь извлечь максимальную прибыль, вводят ежемесячную оплату хранилища, а объем оказывается крайне ограниченным. Платить за такой доступ — пустая трата денег.

Заключение

Если вы испытываете проблему недостатка памяти на смартфоне или ПК, прямо сейчас можно быстро и просто создать учетную запись в TeraBox. В облачном сервисе надежно хранятся все данные, а получить доступ к ним вы сможете в любое время (с любого устройства).

Аккаунт будет универсальным. Одна учетная запись может использоваться и для хранения данных со смартфона, и с планшетного ПК, и с компьютера. Соберите коллекцию фильмов или игр. Снимайте все, что покажется красивым!