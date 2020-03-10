Тепловой насос сделает жизнь комфортной

Для поддержания комфортных условий в квартире или загородном доме может использоваться широкий ассортимент оборудования. Но наиболее эффективными и удобными в применении представляются тепловые насосы для отопления дома. Подобные устройства отличаются высокой надежностью и позволяют быстро прогреть даже крупные по площади строения.

Преимущества использования тепловых насосов

Планируя выбрать сплит-системы для обогрева зимой, необходимо более подробно ознакомиться с преимуществами тепловых насосов. К их числу следует отнести высокую производительность, что делает подобное оборудование оптимальным решением для строений различной площади.

Кроме того, необходимо отметить и другие очевидные достоинства продукции:

пожаробезопасность, что особенно актуально для загородных домов;

низкие требования к вентиляции;

полную автономность;

простоту в управлении.

Следует отметить и полное отсутствие шума в процессе работы системы, а еще ее длительный срок службы, который может достигать 16-20 лет. Кроме того, изделие не издает запаха в процессе работы, обладает компактными габаритами, что особенно актуально в условиях дефицита свободного пространства.

Сплит-системы с функцией отопления пользуются высоким спросом, поскольку они идеально подходят для круглогодичного использования, могут использоваться для нагрева, либо охлаждения воздуха в помещении.

Принцип работы изделия основан на явлении термодинамики, предполагает использование хладагента, который сжимается посредством компрессора и забирает тепло из воздуха на улице, после чего оно поступает в помещение. Основными элементами конструкции компрессора служат: испаритель с вентилятором, медный трубопровод, а еще конденсатор.

Покупка оборудования

Для того, чтобы приобретаемое устройство соответствовало всем пожеланиям клиента, которое отличалось бы высоким качеством, крайне важно совершать покупку в проверенных интернет-магазинах. Компания «Свой Климат» осуществляет продажу широкого ассортимента климатического оборудования по доступным ценам, что даст возможность выбрать подходящее решение с учетом специфики строения.

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