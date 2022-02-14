Южнокорейская компания LG славится во всем мире высоким качеством выпускаемой техники. Большим спросом со стороны потребителей пользуются телевизоры LG, которые представлены как бюджетными, так и дорогостоящими моделями.

Отличительные особенности

В настоящее время на рынке представлено множество различных моделей телевизоров, в том числе и от широко известных производителей. Однако любой телевизор LG выделяется на их фоне следующими особенностями:

Технологичность. Компания LG является одним из лидеров в производстве жидкокристаллических панелей в соответствии с передовыми технологиями.

Экран. Наряду с дорогостоящими моделями, изготовленными с применением технологии OLED, покупателям предлагаются бюджетные варианты, сделанные при помощи технологии Nano Cell.

Диагональ. Торговая марка LG производит телевизоры с самыми разными размерами дисплея.

Дополнительные функции. В их число входит подключение Bluetooth, возможность подсоединения караоке, опция «родительский контроль».

Оптимальное соотношение «стоимость/качество».

Рекомендации по выбору

Прежде чем приобретать выпущенный компанией LG телевизор, надо определиться с особенностями экрана. Технология OLED отличается свечением светодиодов каждого пикселя дисплея. Различие между экранами LED и OLED состоит в контрасте изображения. Технология QLED превосходит их. Ее особенность состоит в наличии размещенного между подсветкой и дисплеем металлического нанофильтра, повышающего качество картинки и увеличивающего объемность цвета.

Другой критерий выбора – частота кадров. На телевизорах с большой диагональю и частотой кадров 50 Гц сцены с быстрым движением выглядят размытыми, так что лучше покупать модели с более высокой частотой кадров. Однако здесь надо иметь в виду, что слишком большая частота (например, 200 Гц) не приносит особой пользы, но требует дополнительных финансовых расходов.

Немаловажное значение при выборе имеет наличие встроенных динамиков. Качественный звук – обязательно дополнение к телевизору. Многие изделия, выпускаемые компанией LG, комплектуются двумя колонками, а самые качественные и дорогостоящие модели оснащаются четырьмя или шестью динамиками.

Таким образом, компания LG выпускает телевизоры различных габаритов, форм и стоимости, так что любой потребитель имеет возможность выбрать соответствующий своим предпочтениям вариант. При решении этой задачи следует руководствоваться перечисленными выше критериями.