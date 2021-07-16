Телемаркетинг на аутсорсинге — оригинальный инструмент для повышения продаж. Суть его состоит в повышении лояльности целевой аудитории, формировании доверия. Важно и увеличение объёма продаж посредством общения с покупателем по телефону. Все процессы реализуются напрямую, без посредников. Высокая эффективность достигается благодаря возможности доносить информацию о товарах и услугах непосредственно потребителю. Минуя посредников, можно обеспечить эмоциональный заряд для совершения покупки в ближайшее время. Часто целью телемаркетинга становится работа с клиентской базой: обновление, пополнение актуальными данными.

Каким бывает телемаркетинг?

Услуги телемаркетинга на аутсорсинге разделяют на:

Входящий телемаркетинг. Эта группа включает работу с «тёплыми» клиентами. Написавшими, позвонившими, оставившими заявку. Вступая в диалог с клиентом, представитель компании развёрнуто отвечает на возникающие у человека вопросы. Помогает оформить заказ, разъясняет преимущества товара или услуги. Ключевая задача — сменить статус клиента с потенциального на состоявшегося. Ещё одна важная цель — получение новой и систематизация уже накопленной информации. Она будет применятся для наращивания уровня продаж. Удачным примером данной разновидности телемаркетинга выступает «горячая линия». Посредством неё предоставляют справки и консультации для будущих и настоящих клиентов. Ключевая особенность входящей разновидности состоит в том, что покупатель обращается к продавцу по собственной инициативе. Исходящий телемаркетинг. Категория предполагает «холодный» обзвон представителей целевой аудитории, потенциальных клиентов, цели такой связи могут быть разными. Чаще всего, ознакомление с товаром или услугой, при заинтересованности клиента сразу оформляется заказ. Часто целью исходящего телемаркетинга, становится подогрев заинтересованности товарами и услугами.

В любом случае, телемаркетинг — эффективный метод повышения продаж и наработки клиентской базы. При организованном, разумном подходе обеспечивается результативность. Заказать телемаркетинг на аутсорсинге — значит получить информацию от потребителя. Узнать мнение о качестве товаров и услуг из первых уст, с максимальной достоверностью, тоже важно.

Сферы использования телемаркетинга, это:

Телефонные продажи. Задача выполнена, если результатом звонка стал полностью оформленный заказ. Выявление потребностей потенциальных покупателей и поиск путей их удовлетворения. Ключевая цель — улучшение качества предоставляемых услуг и как результат — повышение прибыльности. Донесение информации до потенциальных клиентов. Накопление и систематизация информации о клиентах. Опрос целевой аудитории и анкетирование. Организация деловых встреч. Проводится по мере необходимости. Телемаркетинг как логичное продолжение других рекламных компаний. Обслуживание после продажи.

Оценка эффективности выполняется с позиции таких чисел:

Процент потерянных звонков — не более 10%. Если больше, то нужно обновлять скрипт. Важен и процент обработанных звонков от общего количества. В идеале, он должен быть не менее 99%.

Где заказать удаленный телемаркетинг?

Заказать телемаркетинг (выполнить аутсорсинг телемаркетинга) лучше у проверенной, надёжной компании. Способность решить любые задачи, стоящие перед вашим бизнесом очень важна. Одной из таких компаний является и контакт-центр «Цифровые Технологии». Он оказывает услуги телемаркетинга удаленно на территории России и стран СНГ круглосуточно. Для достижения наибольшей эффективности и решения всех поставленных задач находит персональный метод работы с клиентом. Разрабатываем индивидуальный план взаимодействия с целевой аудиторией вашего бизнеса.

Всё, что требуется от вас — заказать телемаркетинг удаленно. Вам не придётся набирать специалистов для работы в call-центре, выделять помещение и обучать их. Все хлопоты контакт-центр берёт на себя. Сохраняет ваше время для основной деятельности. Эффективность и желаемый результат достигаются только при условии профессионального, организованного телемаркетинга. Важно доверить этот вид работ профессионалам.

Источник: www.dtco.ru