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Техника Yale

12.03.2021 13:49

Техника Yale

Складская техника, выпускаемая компанией Yale, используется во всем мире. Ее популярность обусловлена высоким качеством и разнообразием моделей.

Основные преимущества компании Yale

Компания Yale является одним из самых старых производителей погрузочно-разгрузочной техники в мире. Она зарекомендовала себя в качестве надежного поставщика складского оборудования. Преимущества компании Yale таковы:

  • обширный ассортимент;
  • свыше 3 млн любых запасных частей всегда в наличии;
  • гарантия бесперебойной работы;
  • комплексные сервисные программы;
  • доступные консультации и сервис.

Разновидности складской техники Yale

Ассортимент складской техники, представленный на сайте yalemsk.ru, весьма обширен и включает в себя все основные позиции с детальными техническими сведениями по каждой модели. Продукция компании Yale включает в себя:

  • Ричтраки. Они представляют собой штабелеры, позволяющие работать в узких проходах благодаря наличию выдвижного грузоподъемника. Вылет стрелы достигает 12 м, так что грузы могут перемещаться на самые верхние полки.
  • Подборщики заказов. Эти машины позволяют оптимизировать сборку товаров в стеллажах и уменьшить расходы на обработку товара.
  • Узкопроходные штабелеры. Они предназначены для складов с большой плотностью грузов и могут использоваться в проходах, ширина которых составляет всего 1650 мм.
  • Трехколесные вилочные электропогрузчики с задним и передним приводом. Они обладают высокой маневренностью и универсальностью.
  • Четырехколесные вилочные электропогрузчики. Они имеют обширный спектр схем расположения аккумуляторов и платформ, что позволяет удовлетворить самые разные эксплуатационные потребности.
  • Транспортировщики паллет. Эта техника рассчитана на перемещение груза, упакованного на поддоны. Она прекрасно подходит для производительной работы в небольших пространствах.
  • Штабелеры. Линейка этого подъемного оборудования включает в себя около десятка моделей, грузоподъемность которых составляет от одной до двух тонн.
  • Газовые и дизельные вилочные погрузчики. Как правило, складская техника работает за счет электричества для недопущения вредных выхлопов в небольшом пространстве цехов и складов. Но на открытых пространствах вполне можно эксплуатировать газовые и дизельные погрузчики.

В настоящее время компания Yale предлагает одни из самых лучших погрузочно-разгрузочных устройств, использование которых дает предприятиям возможность сконцентрироваться на основной деятельности. Приоритеты этого производителя заключаются в высоком качестве выпускаемой продукции и ее технического обслуживания.

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