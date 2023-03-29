Реализация асинхронных общепромышленных и взрывозащищенных электродвигателей — основное, но не единственное направление деятельности компании «ЭЛЕКТРОРЕСУРС». Мастера предприятия также оказывают услуги по ремонту и эксплуатационному обслуживанию силовых машин. Кроме того, консультанты бренда предлагают заказчикам полноформатное техническое сопровождение — эксперты рассказывают о плюсах и минусах отдельных моторов, оборудуя заводы установками для решения конкретного спектра задач.
Схема проведения работы
Техническое обслуживание — это набор профилактических операций, позволяющих поддерживать качественное эксплуатационное состояние всевозможной техники. В случае с асинхронными электрическими двигателями соответствующие мероприятия проводятся по шагам инструкций и регламентов, прописанных в стандартах ГОСТ и ППР. Нормативные документы обязывают реализующих техобслуживание специалистов действовать по шагам одного и того же руководства:
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Визуальный осмотр агрегата и грамотная очистка от всевозможных загрязнений и следов продолжительной эксплуатации.
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Изучение узлов заземления. Проверка их работоспособности и стопроцентной исправности.
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Инспекция разнокалиберных фиксаторов. Выполнение тестов на прочность, жесткость и устойчивость соединительных деталей.
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Исследование температурных характеристик машины в условиях стандартного рабочего режима.
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Проверка прочности контактных групп и соответствующих им платформ или площадок.
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Измерение параметров сопротивления специализированными анализирующими устройствами.
Электронные двигатели, оборудованные классическими фазными якорями, подвергаются дополнительным проверкам — у таких конструкций исследуются кольцевые контакты и механические щетки.
Сроки проведения техобслуживания электродвигателей
При проведении техобслуживания и ремонта https://elresurs.ru/services/ мастер действует по шагам уже успевшей доказать свою продуктивность инструкции. Он проводит визуальный осмотр, дает оценку работоспособности механических деталей привода, анализирует состояние электрических узлов, проводит разнообразные испытания и принимает в расчет всевозможные замечания.
Срок проведения подобной детальной инспекции, у каждого типа силовой машины разный. Скажем, модули серий АИР, АД и АДМ отправляются на инспекцию раз в три месяца, в соответствии с правилами, прописанными в ГОСТ 51689-2000.