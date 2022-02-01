Технические тренды, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

Пандемия продолжает переворачивать то, что раньше считалось нормой, с ног на голову. Человечество все больше становится зависимым от технологий. Наибольшим спросом начали пользоваться:

различные мобильные приложения для доставки продуктов на дом и в офис;

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И в 2022 году тенденции реализации ранее немыслимых идей только будут продолжать прогрессировать. Виртуальная недвижимость, токены и мемкойны – все это технические тренды, о которых стоит знать, чтобы уверенно чувствовать себя в современном мире.

Роль облачных вычислений в современном мире

По мнению аналитиков наилучшим вариантом облачной технологии является Amazon. Популярность и надежность их сервисов позволили достичь квартального дохода в 16 миллиардов долларов. В 2022 году облачный сервис Amazon продолжит расти и распространяться по всему миру, ведь облачное хранение данных в настоящее время считается одним из наиболее удобных и безопасных вариантов.

Не менее успешной в этой области считается и компания Oracle. В течение года этот бизнес смог превысить доход в 10 миллиардов долларов. Учитывая стабильный рост компании, в 2022 году такая тенденция только продлиться.

Разработка метавселенной для человечества

И хотя термин “метавселенной” на сегодняшний день чаще всего связан с Meta Platforms (раньше Facebook), лучшим в области аналитики считается Roblox. Эта компания в течение 17 лет занимается разработкой иммерсивного опыта для человечества – удивительной технологии с эффектом присутствия.

В соответствии со статистикой платформой пользуется половина американских детей, а разработчиками Roblox являются 10 миллионов человек. Они стали авторами более 24 миллионов приложений. И если Meta уделяет внимание виртуальной и дополненной реальности, то Roblox использует более реалистичный подход к игровой платформе.

Еще одной популярной компанией в этом секторе является NVIDIA. Благодаря разработанной платформе Omniverse компания играет важную роль в виртуальном моделировании и виртуализации.

Растущий спрос технологии 5G

Технология 5G продолжает оставаться одной из наиболее обсуждаемых тем в течение последних нескольких лет. В 2021 году она начала набирать обороты (560 миллионов телефонов, поддерживаемых 5G, было поставлено) и в 2022 году эта тенденция продолжиться. Известно, что данная технология будет использована не только в мобильных телефонах, но также и в:

автомобилях;

инфраструктуре;

“умных” предметах для дома.

В этой области есть еще одна компания, заслуживающая внимания – Apple. После разработки и выпуска 13-ой модели, которая поддерживает 5G, она мгновенно стала лидером по поставкам телефонов с поддержкой этой технологии. Именно iPhone с поддержкой 5G занимает почти треть всех производимых телефонов 5G в мире.