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Тарифы для смартфонов Ростелеком

22.10.2020 19:06

Сим-карта Ростелеком позволит пользоваться качественной связью. Компания предлагает не только услуги сотовой связи. Можно подключить домашний интернет и телевидение. Тарифные планы для телефонов представлены тремя базовыми линейками. В них каждый пользователь сможет найти выгодное для себя предложение. У оператора представлены тарифы для смартфона, планшета и компьютера. Можно подключать дополнительные опции. Ростелеком выпускает пакетные и семейные тарифные планы. Есть специальные бизнес-тарифы.

Ростелеком сим-карта для телефона: тарифы

Все пакетные ТП для Москвы предусматривают бесплатные звонки на номера своего оператора. Какие предложения есть у провайдера:

  • «Супер симка». Пакетные предложения с включенными минутами и мобильным трафиком.

  • «На всех». Пакеты используются на нескольких номерах Ростелеком.

  • «Бизнес». Спецпредложения для бизнеса.

  • «Простоинтернет». Удобные услуги для пользования мобильным интернетом.

Все тарифные планы предполагают перенесение остатков пакетных услуг на следующий месяц. Можно обменивать минуты на дополнительный интернет-трафик. На сайтах специализированных магазинов можно купить сим-карту для модема Ростелеком. Какие еще ТП есть у оператора:

  • «В разговоре». Стоимость предложения 220 р. ежемесячно. Интернет-пакет 0,5 Гб. Пятьдесят сообщений и четыреста минут на общение с российскими номерами. Разговоры внутри своей сети безлимитные.

  • «Везде». Ежемесячная абонплата 220 рублей. Интернет-пакет на три Гб, пятьдесят текстовых сообщений. На общение по РФ выделено двести минут.

  • «В сети». Абоненты получают шесть гигабайт трафика. Также услуга включает пятьдесят сообщений. Звонки всем клиентам Ростелеком безлимитные.

  • «Целая история». Ежемесячная плата пятьсот рублей. Мобильный интернет тридцать гигабайт. Предоставляется пятьдесят текстовых сообщений.

Сотовая связь от Ростелеком популярна среди россиян. Всегда можно подобрать подходящий по стоимости вариант.

Как подключить

Для подключения тарифного плана Rostelekom абоненты могут использовать номер своей симки. Также предусмотрена возможность выбора красивого номера. Ознакомиться с эксклюзивными цифровыми комбинациями можно в интернет-магазинах. У провайдера всегда найдутся выгодные предложения для любой категории абонентов. Главное – правильно выбрать ТП. Пакет услуг должен полностью соответствовать запросам пользователя. При возникновении трудностей с выбором воспользуйтесь помощью консультантов.

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