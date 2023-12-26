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Таргетолог: кто это и зачем он нужен

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Таргетолог –эксперт, оптимизирующий рекламу в социальных сетях так, чтобы ее обязательно увидела целевая аудитория. Под целевой аудиторией подразумевается группа людей, делающая купить определенный продукт или услугу. Основная задача специалиста: сбор аудитории, которая может проявить интерес к предлагаемому товару или услуге. 

Важно различать таргетолога и SMM-менеджера. Последний занимается созданием образа бренда в социальных сетях, например, клубника казино: 

  • Разрабатывает визуальное оформление; 
  • пишет тексты;
  • взаимодействует с пользователями в комментариях и директе. 

У него есть конкретный контент-план, входящий в маркетинговую стратегию компании.

Таргетолог фокусируется исключительно на рекламе. Его основные задачи:

  • Привлечение внимания пользователя, 
  • стимулирование потенциального покупателя к совершению сделки. 
  • повышение узнаваемость и популярность бренда с помощью рекламы.

Таргетированная реклама достигает своей цели благодаря данным, которые пользователи вводят в профилях соцсетей. Происходит тщательный анализ взаимодействия человека с конкретным контентом (например, казино онлайн игра).

Таргетолог: кто это и зачем он нужен

Задачи таргетолога

Специалист проделывает следующую работу:

  • Анализ продукта компании и конкурентов;
  • поиск и сегментация целевой аудитории;
  • создание креативной рекламы;
  • настройка рекламы в соцсетях;
  • планирование и корректировка бюджета для рекламной кампании;
  • запуск тестовой рекламы и создание отчетов;
  • анализ и оптимизация рекламы.

Профессия сочетает в себе аналитику и творчество. Таргетолог должен настраивать рекламу так, чтобы она привлекала внимание. Специалист обязан анализировать достигает ли она поставленных целей.

Кто может стать таргетологом 

Личности, лучше всего реализующиеся в работе:

  1. Виртуозы. Храбрые и практичные экспериментаторы, владеющие различными рекламными техниками и инструментами.
  2. Полемисты. Умные и интересные мыслители, всегда готовые к интеллектуальному вызову.
  3. Ученые. Творческие изобретатели с уверенностью в том, что миром управляют знания.
  4. Борцы. Энтузиасты, творческие и общительные свободные умы, которые всегда находят повод для улыбки.

Таргетолог: кто это и зачем он нужен

Для таргетолога важна:

  • Способность к самостоятельному обучению (сфера постоянно меняется);
  • самодисциплина;
  • внимательность к деталям;
  • аналитический склад ума;
  • отсутствие страха перед экспериментами;
  • умение анализировать целевую аудиторию и создавать стратегии;
  • способность работать и анализировать данные в google sheets;
  • талант к написанию коротких текстов;
  • использование графических редакторов.
  • знание инструментов и механизмов работы конкретной соцсети;
  • работа с бюджетами;
  • анализ, аудит и оптимизация рекламных кампаний.

Человек, чувствующий, что его личные качества и умения совпадают с вышеуказанными, возможно, захочет стать таргетологом. Успех в профессии часто зависит от того, насколько она соответствует сильным сторонам личности и ее интересам. 

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