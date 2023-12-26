Таргетолог: кто это и зачем он нужен

Таргетолог –эксперт, оптимизирующий рекламу в социальных сетях так, чтобы ее обязательно увидела целевая аудитория. Под целевой аудиторией подразумевается группа людей, делающая купить определенный продукт или услугу. Основная задача специалиста: сбор аудитории, которая может проявить интерес к предлагаемому товару или услуге.

Важно различать таргетолога и SMM-менеджера. Последний занимается созданием образа бренда в социальных сетях, например, клубника казино:

Разрабатывает визуальное оформление;

пишет тексты;

взаимодействует с пользователями в комментариях и директе.

У него есть конкретный контент-план, входящий в маркетинговую стратегию компании.

Таргетолог фокусируется исключительно на рекламе. Его основные задачи:

Привлечение внимания пользователя,

стимулирование потенциального покупателя к совершению сделки.

повышение узнаваемость и популярность бренда с помощью рекламы.

Таргетированная реклама достигает своей цели благодаря данным, которые пользователи вводят в профилях соцсетей. Происходит тщательный анализ взаимодействия человека с конкретным контентом (например, казино онлайн игра).

Задачи таргетолога

Специалист проделывает следующую работу:

Анализ продукта компании и конкурентов;

поиск и сегментация целевой аудитории;

создание креативной рекламы;

настройка рекламы в соцсетях;

планирование и корректировка бюджета для рекламной кампании;

запуск тестовой рекламы и создание отчетов;

анализ и оптимизация рекламы.

Профессия сочетает в себе аналитику и творчество. Таргетолог должен настраивать рекламу так, чтобы она привлекала внимание. Специалист обязан анализировать достигает ли она поставленных целей.

Кто может стать таргетологом

Личности, лучше всего реализующиеся в работе:

Виртуозы. Храбрые и практичные экспериментаторы, владеющие различными рекламными техниками и инструментами. Полемисты. Умные и интересные мыслители, всегда готовые к интеллектуальному вызову. Ученые. Творческие изобретатели с уверенностью в том, что миром управляют знания. Борцы. Энтузиасты, творческие и общительные свободные умы, которые всегда находят повод для улыбки.

Для таргетолога важна:

Способность к самостоятельному обучению (сфера постоянно меняется);

самодисциплина;

внимательность к деталям;

аналитический склад ума;

отсутствие страха перед экспериментами;

умение анализировать целевую аудиторию и создавать стратегии;

способность работать и анализировать данные в google sheets;

талант к написанию коротких текстов;

использование графических редакторов.

знание инструментов и механизмов работы конкретной соцсети;

работа с бюджетами;

анализ, аудит и оптимизация рекламных кампаний.

Человек, чувствующий, что его личные качества и умения совпадают с вышеуказанными, возможно, захочет стать таргетологом. Успех в профессии часто зависит от того, насколько она соответствует сильным сторонам личности и ее интересам.