Таргетолог: кто это и зачем он нужен

Таргетолог –эксперт, оптимизирующий рекламу в социальных сетях так, чтобы ее обязательно увидела целевая аудитория. Под целевой аудиторией подразумевается группа людей, делающая купить определенный продукт или услугу. Основная задача специалиста: сбор аудитории, которая может проявить интерес к предлагаемому товару или услуге.
Важно различать таргетолога и SMM-менеджера. Последний занимается созданием образа бренда в социальных сетях, например, клубника казино:
- Разрабатывает визуальное оформление;
- пишет тексты;
- взаимодействует с пользователями в комментариях и директе.
У него есть конкретный контент-план, входящий в маркетинговую стратегию компании.
Таргетолог фокусируется исключительно на рекламе. Его основные задачи:
- Привлечение внимания пользователя,
- стимулирование потенциального покупателя к совершению сделки.
- повышение узнаваемость и популярность бренда с помощью рекламы.
Таргетированная реклама достигает своей цели благодаря данным, которые пользователи вводят в профилях соцсетей. Происходит тщательный анализ взаимодействия человека с конкретным контентом (например, казино онлайн игра).
Задачи таргетолога
Специалист проделывает следующую работу:
- Анализ продукта компании и конкурентов;
- поиск и сегментация целевой аудитории;
- создание креативной рекламы;
- настройка рекламы в соцсетях;
- планирование и корректировка бюджета для рекламной кампании;
- запуск тестовой рекламы и создание отчетов;
- анализ и оптимизация рекламы.
Профессия сочетает в себе аналитику и творчество. Таргетолог должен настраивать рекламу так, чтобы она привлекала внимание. Специалист обязан анализировать достигает ли она поставленных целей.
Кто может стать таргетологом
Личности, лучше всего реализующиеся в работе:
- Виртуозы. Храбрые и практичные экспериментаторы, владеющие различными рекламными техниками и инструментами.
- Полемисты. Умные и интересные мыслители, всегда готовые к интеллектуальному вызову.
- Ученые. Творческие изобретатели с уверенностью в том, что миром управляют знания.
- Борцы. Энтузиасты, творческие и общительные свободные умы, которые всегда находят повод для улыбки.
Для таргетолога важна:
- Способность к самостоятельному обучению (сфера постоянно меняется);
- самодисциплина;
- внимательность к деталям;
- аналитический склад ума;
- отсутствие страха перед экспериментами;
- умение анализировать целевую аудиторию и создавать стратегии;
- способность работать и анализировать данные в google sheets;
- талант к написанию коротких текстов;
- использование графических редакторов.
- знание инструментов и механизмов работы конкретной соцсети;
- работа с бюджетами;
- анализ, аудит и оптимизация рекламных кампаний.
Человек, чувствующий, что его личные качества и умения совпадают с вышеуказанными, возможно, захочет стать таргетологом. Успех в профессии часто зависит от того, насколько она соответствует сильным сторонам личности и ее интересам.