Тали и тельфер: в чем разница и для чего применяются

Как только человечество научилось делать веревки, стало возможным прикреплять к ней люльки и перемещать грузы. Эти устройства можно сравнить с простой версией современного тельфера с двумя канатами («несущий канат», поддерживающий груз и «тяговый канат», который тянет груз), которые можно приобрести в магазине грузоподъемного оборудования https://ropesystems.ru.

Такие устройства продолжали существовать и развиваться, постепенно развиваясь благодаря появлению новых технологий, таких как стальные тросы, двигатели и т.д. Эти устройства с основном использовались для перемещения сельскохозяйственных грузов (корм, молоко, лес) или сыпучих материалов (руда и другие полезные ископаемые).

Что такое тельфер?

Небольшое передвижное устройство, обычно приводимое в действие электрическим приводом, которое подвешивается к подвесному рельсу, а иногда к стальному тросу. Может использоваться как в составе кранов, так и как отдельный механизм. Его используют внутри помещений на современных заводах, складах, ремонтно-производственных мастерских и на открытом воздухе подвешивают к фермам кровли для подъема и перемещения грузов. Отличие подвесной канатной дороги от канатного тельфера в том, что тельфер приводится в движением мотором, а канатная дорога движением самого каната с помощью стационарного электродвигателя.

Для выбора тельфера недостаточно знать максимальный вес груза и высоту подъема. Необходимо также учитывать режим работы: количество часов в сутки, количество циклов в час и исполнение (пожаро-, пыле-, влаго-, взрывозащищенное или общего назначения). Также нужно помнить об условиях эксплуатации — в помещение или на улице, какой температурный режим. Также возможна комплектация с различными опциями — дополнительный тормоз, работа на микроскоростях и т.п.

Скорость подъема в обычном исполнении — 4 м/мин или 8 м/мин. Если применяется двухскоростной двигатель, то эту скорость можно разделить на две, чтобы повысить точно работы с грузом. Некоторые производители, особенно болгарские фирмы, используют двигатели с коническим ротором, поэтому реализовать двухскоростную схему включения двигатель с помощью преобразователя частоты не получится.

Габаритные размеры на рынке представлены двумя исполнениями, так называемыми общепромышленными, где привод расположен непосредственно под балкой и уменьшенной строительной высотой, где привод расположен сбоку от балки. Разница в размерах составляет в среднем 500-700 мм.

Условия эксплуатации хоть и имеют большое количество разновидностей, но в основном на рынке представлены 3 типа:

общепромышленное исполнение со степенью пылевлагозащищенностью (так называемый индекс IP) равным 54;

взрывозащищенное исполнение;

специальные версии для регионов с температурным режимом от -50 до +50.

Отличие тали от тельфера в том, что второй механизм является разновидностью первого. Поэтому важно обращать внимание на название, чтобы не было путаницы при покупке. Залогом правильного приобретения грузоподъемного оборудования такого как тельфер, является формирование конечной задачи, накладываемой на знание приобретаемого оборудования.